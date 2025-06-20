مع توجه باكستان لحظر «السحر الأسود»... يرى المنجمون في ذلك نذير شؤم

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يخشى الممارسون الروحانيون في باكستان من أن التشريع الذي يفرض عقوبات بالسجن على خدمات غيبية غير محددة بوضوح قد يشمل طيفاً واسعاً من الممارسات.

تتوهّج الستائر تحت سُقُوفِ مضيئة، بينما تخفي ستائر كريمية ملساء خُصوصية الوافدين المتدفقين نحو الداخل في هدوء. وعلى لوحٍ زجاجي معلق بجوار الباب، تعلن حروفُ بيضاءُ جريئة للقادمين: «شهباز مُنَجِّم وقارئ كفٍّ».

يعمل شهباز أنجم في المحل رقم «2 - أ» داخل فندق بيرل كونتيننتال في لاهور، منذ 24 عاماً. ومع أنه لا يعلن عن خدماته، يقصده الغني والفقير، المؤمن والمشكك، بحثاً عن الحظ، أو التوجيه، أو لمحة خلف الحجاب الغيبي، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الخميس.

عن ذلك، قال أنجم: «ما أنا إلا مُعينٌ للناس، فحسب. لا أزعُمُ لنفسي القدرة على الشفاء، ولا عهد لي بالسحر الأسود».

وقد استشعر أنجم الحاجة لتوضيح هذا التمييز، مع اتجاه الحكومة الباكستانية نحو تشديد الرقابة على الممارسات الروحانية، التي يصفها المشرّعون بأنها تهديد للنسيج الاجتماعي.

الممارسات الغيبية

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الشيوخ الباكستاني، في مارس (آذار)، على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات، وغرامات تُقدر بآلاف الدولارات على مَن يقدمون خدمات خارقة للطبيعة جاء تعريفها مبهماً.

ويخشى الممارسون الروحانيون أن تستهدف هذه القوانين طيفاً واسعاً من الممارسات الغيبية، في هذا البلد المتديِّن والمحافِظ ثقافياً. ويشيرون إلى صعوبة وخطورة محاولة تنظيم الإيمان، ويقولون إن التشريع يخلط بين الروحانية والخرافة، وكذلك بين الاحتيال والجريمة.

أما مؤيدو القانون، فيرون أن غايتَه كفّ الاحتيال. ويتحدّث متنُه بلغة وعظيّة عن حماية الأُسر من «السِّحر» و«الممارسات الجاهلة»، المُرتكزة على ذرائع روحية.

وينصّ المشروع على إلزام الممارسين الروحانيين بالتسجيل لدى وزارة الشؤون الدينيّة، لتكون هي الحَكَمَ في تحديد المحظور.

من ناحيتها، قالت عائشة ميرزا، معالجة روحانية من لاهور تدمج بين قراءة التاروت والخرائط الفلكية والتنويم المغناطيسي: «الوزارة لا تفهم ما أفعله... الحكومة بحاجة لتوسيع منظورها. ما نحتاج إليه حقاً هيئة دينية وروحانية جديدة».

وتخشى ميرزا أن يسقط القانون بثقله على الممارسين الذين يعملون علناً، ويحاولون الالتزام بالقانون، لا على من يعملون في الخفاء ويتسببون بأذى نفسي أو مالي أو جسدي واضح. وتقول: «السحر الأسود الحقيقي شيء مختلف تماماً... هؤلاء الناس لا يُظهرون وجوههم».

يذكر أن باكستان ليست غريبة عن التناقضات الروحية؛ فهي دولة مسلحة نووياً ذات مجتمع متصل رقمياً، لكنها أيضاً مكان يلجأ فيه السياسيون إلى مشايخ قبل تقلُّد مناصبهم، وتُقرأ فيه الأبراج في البرامج الإخبارية المسائية.

الكثير من الباكستانيين (بمن فيهم المتعلمون) يجدون الطمأنينة في مزيج من الدين والطقوس والميتافيزيقا، رغم أن علماء الدين الإسلامي التقليديين يعتبرون علم التنجيم وقراءة الكف والتنبؤ بالمستقبل من المحرّمات شرعاً.

تقول شبانه علي، وهي قارئة معروفة في إسلام آباد، إنها لا تنوي التسجيل لدى الحكومة. وتضيف: «لست مهتمة بأن يُحكم علي من قِبل رجال دين يفكرون بثنائية حلال وحرام، حقيقي وزائف... عند تشريع الإيمان، لا تنظم حالات الاحتيال فقط، بل تقرر كذلك أنماط الأعمال الروحانية المسموح بها».

أما داعمو القانون، فيرون أن الاحتيال الروحي منتشر إلى درجة تستدعي التدخل. من بين هؤلاء السيناتور فيصل سليم، رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشيوخ، الذي صرح قائلاً: «توجد إعلانات في الصحف، وكتابات على الجدران في مدن كثيرة (أشخاص يروجون لسحر بنغالي، وأولياء كذبة، وتعويذات لجلب الحبيب) يجب أن يتوقف كل هذا».

في المقابل، يرى آخرون، مثل السيد علي زنجياني، الذي تدير عائلته مركزاً روحانياً في راولبندي، أن نية التشريع قد تكون جيدة، لكن تطبيقه يجب أن يجري بحذر. ويستقبل زنجياني زبائنه في منزل واسع مقابل منطقة سكنية عسكرية وملعب غولف. ويستقبلهم مساعد في القاعة الرئيسة، ويقدم لهم الشاي.

وتعمل عائلته في هذا المجال منذ عام 1945. وكانت تعقد جلسات تنبؤ عامة وتقدم المشورة لشرائح مختلفة من المجتمع، من سياسيين وجنرالات إلى رجال أعمال.

وأضاف زنجياني: «لقد استُغِلَّت هذه المهنة من قِبل محتالين. وإن أراد أحد تنظيف هذا المجال، فذلك شيء جيد»، إلا أنه حذَّر من عواقب التطبيق العشوائي، وقال: «عليك أن تحدد أولاً: هل التنجيم علم أم موضوع روحي؟ لا يمكنك معاقبة ما لا يمكنك تفسيره».

جدير بالذكر أن دولاً أخرى في المنطقة حاولت تنظيم الممارسات الغيبية؛ ففي الهند، أقرَّت بعض الولايات قوانين ضد الخرافات بعد حوادث مروعة تضمنت طقوس طرد الأرواح أو التضحيات البشرية. إلا أن جماعات حقوق الإنسان تحذر من أن هذه القوانين، التي تكون غالباً غامضة عمداً، يمكن استخدامها كسلاح سياسي أو اجتماعي.

في فندق بيرل كونتيننتال بلاهور؛ حيث يعمل أنجم مستخدماً عدسة مكبرة وخريطة ميلاد على حاسوبه المحمول، قال إنه لا يرى في عمله غموضاً، بل «مجرد حسابات».

أما زنجياني، فيؤمن أن هذه المهارات لا يمكن اختزالها في معادلات: «عملنا يقع ضمن الروحانية، المتجذرة في تقاليد التصوف».

وبين هذين (مُنجّمٍ يثق بالعقل، وروحاني يعتصم بالتقاليد) تقف باكستان اليوم لتقرر إلى أي مدى تريد أن تمضي قدماً في تنظيم الماورائيات.