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الملياردير مارك كوبان يكشف سرا يعرفه جميع الأشخاص الناجحين

18
SEPTEMBER
2023
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كشف رجل الأعمال والملياردير مارك كوبان عن "سر يعرفه جميع الأشخاص الناجحين"، حيث أكد أنه من الضروري توخي الحذر من أي شخص يدعي أنه "سيبيع لك استراتيجية مضمونة لكسب المال بسهولة".
 
وقال لمتابعيه على منصة "تيك توك" الذين يزيد عددهم على 940 ألفا: "عندما ترى شخصا ما على وسائل التواصل الاجتماعي يخبرك كيف سيكسبك المال، فهو يكذب".
 
والسبب بسيط، كما يقول كوبان، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت": "إذا كانوا جيدين حقا، فسيجعلون أنفسهم أثرياء ولن يشاركوا استراتيجيتهم".
 
"عندما تكون لديك فكرة عظيمة، وعندما يكون لديك طريقة لكسب الكثير من المال، فإن الشيء الأول الذي لن تفعله هو بيعها لأي شخص آخر. سوف تحتفظ بها لنفسك".
 
"ليس عليك أن تتصفح الإنترنت لفترة طويلة للعثور على ما يسمى بـ"معلمي الأعمال"، الذين يقدمون أنفسهم كمستشارين لرواد الأعمال الطموحين".
 
وأضاف كوبان: "كن حذرا بشكل خاص من الأشخاص المتخصصين في صناعات معينة، أو يخبروك أنهم سيساعدونك في إنشاء نوع معين من الأعمال".
 
"عندما يقوم شخص ما ببيع فكرته لك، أيا كانت، ومن ثم القيام ببيعها لأشخاص آخرين، هل تعرف ما الذي يفعلونه إلى جانب ملء جيوبهم؟ إنهم يخلقون المنافسة لك".
 
وأضاف: "هل تعرف ماذا يسمون الشخص الذي يدخل في عمل تجاري حيث يوجد عدد غير محدود من الأشخاص الذين يفعلون نفس الشيء تماما مثلك؟ يسمونهم أغبياء. لا تفعل ذلك".
 
وبحسب التقرير، فإنه يجب عليك استشارة شخص تثق به، والبحث عن المستشار قبل إرسال أي أموال إليه، بحسب توصيات لجنة التجارة الفيدرالية ومنظمة Better Business Bureau. وأضاف التقرير، أنه يمكنك البدء بالتحقق من بيانات اعتمادهم، والبحث عن أسمائهم باستخدام مصطلحات مثل "المراجعات" و"الاحتيال"، والتحقق من المدعي العام في ولايتك لمعرفة أي شكاوى تم تقديمها في الماضي.
 
إذا حاول شخص ما استعجالك لاتخاذ قرار، فهذه علامة يجب الانتباه عنها، كما يشير موقع لجنة التجارة الفيدرالية على الويب.
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