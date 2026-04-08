ارتكب الجيش الإسرائيليّ، ليلًا، مجزرة مروّعة في مدينة صيدا، أسفرت عن استشهاد عدد من أبناء بلدة شبعا.



وبحسب معلومات "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن الشهداء هم: ماهر قاسم حمدان، علي ماهر حمدان، مصطفى ماهر حمدان، خالد محمد عكرمة نصيف، هادي علي عكرمة نصيف، محمد علي عكرمة نصيف، إسماعيل محمود عكرمة نصيف، ورعد وسيم يوسف فراشة.



وتسود أجواء الحزن والغضب في بلدة شبعا عقب ورود نبأ المجزرة، وسط حالة من الصدمة والأسى الشديدين بين الأهالي.