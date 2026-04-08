مجزرة مروّعة في صيدا... إليكم التفاصيل!
08 April 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
ارتكب الجيش الإسرائيليّ، ليلًا، مجزرة مروّعة في مدينة صيدا، أسفرت عن استشهاد عدد من أبناء بلدة شبعا.
وبحسب معلومات "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن الشهداء هم: ماهر قاسم حمدان، علي ماهر حمدان، مصطفى ماهر حمدان، خالد محمد عكرمة نصيف، هادي علي عكرمة نصيف، محمد علي عكرمة نصيف، إسماعيل محمود عكرمة نصيف، ورعد وسيم يوسف فراشة.
وتسود أجواء الحزن والغضب في بلدة شبعا عقب ورود نبأ المجزرة، وسط حالة من الصدمة والأسى الشديدين بين الأهالي.
Just in
10 :36
استهداف دراجة نارية في كفردونين في قضاء بنت جبيل وغارة على الصوانة في قضاء مرجعيون
10 :34
"أكسيوس" عن مصدر:
- الباكستانيون تداولوا مسودات جديدة بين ويتكوف وعراقجي
- الوسطاء حصلوا مساء الاثنين على موافقة واشنطن على مقترح محدث لوقف إطلاق النار مدته أسبوعان
- ترامب تحدث مع نتنياهو قبل نشر موافقة واشنطن لضمان التزامه باتفاق وقف إطلاق النار
10 :29
"استمرار حالة الاستنفار"... والتهدئة لا تشمل لبنان! تتمة
10 :27
"وول ستريت جورنال": ترامب ونتنياهو تحدثا خلال الليل عن وقف إطلاق النار في إيران
10 :26
وكالة "إيسنا": رئيس البرلمان الإيراني سيترأس الوفد المفاوض في باكستان يوم الجمعة
10 :24
"أكسيوس" عن مصدر: مجتبى خامنئي شارك بفاعلية في عملية التفاوض ولولا موافقته لما تم التوصل إلى اتفاق
Other stories
الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية
موقف رسمي مرتقب للحزب بشأن إعلان نتنياهو عدم شمول لبنان بالهدنة
غارة صباحا قطعت الطريق بين الشرقية والنميرية نحو زفتا
محاولة تهريب مخالفة دستورية وبري: مشروع جهاز أمن المعابر.. انطفأ!
رميش والقرى المسيحية تطلب موفدًا بابويًا: نريد مظلّة معنوية
بعد ساعات على اتفاق وقف اطلاق النار.. انذار عاجل من أدرعي!
جَولة للرّاعي والسفير البابوي إلى جَنوبِ لُبنان..
فرنجية لـ«الجمهورية»: الحزب فاجأنا وحذارِ الفتنة
اهتمام بالملف اللبناني داخل الإدارة الأميركية
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض!"
لبنان: 8 شهداء و22 جريحاً بعدوان إسرائيلي على صيدا
مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان
رئيس وزراء باكستان: واشنطن وطهران اتفقتا على هدنة تشمل لبنان
خاص - غارة "عين سعادة": بين الأسرار والروايات المتضاربة... هذه هي أبعاد الإعتراف بالفشل
وفود التيار الوطني الحر واصلت زياراتها لتقديم "مقترح حماية لبنان"
السيد: "..عن جَدّ، الله يساعد أميركا…"
باسيل التقى وفداً من دبل وبحثٌ في واقع الصمود وتأمين المساعدات
"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: 138744 نازحًا في مراكز الإيواء!
المجلس السياسي للتيار: التحريض على الجيش مسٌ بسلامة اللبنانيين... وتأييد واسع لمقترح حماية لبنان
شو الوضع؟ حبس أنفاس وسباق بين المفاوضات والتدمير الكبير... التوتر الداخلي يتطلب مسؤولية و"التيار" يتابع مبادرته لحماية لبنان
روسيا: لن يكون هناك نفط رخيص بعد حرب إيران
"استمرار حالة الاستنفار"... والتهدئة لا تشمل لبنان!
بالفيديو: غارة عنيفة تقطع الطريق
تسمّم غذائي في مدارس ومراكز الإيواء... والتحقيق يشمل المطبخ!
الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية
موقف رسمي مرتقب للحزب بشأن إعلان نتنياهو عدم شمول لبنان بالهدنة
غارة صباحا قطعت الطريق بين الشرقية والنميرية نحو زفتا
تفاصيل تكشف كواليس "الساعات الأخيرة" لهدنة أميركا وإيران!
محاولة تهريب مخالفة دستورية وبري: مشروع جهاز أمن المعابر.. انطفأ!
رميش والقرى المسيحية تطلب موفدًا بابويًا: نريد مظلّة معنوية
