السيد: "..عن جَدّ، الله يساعد أميركا…"
07 April 2026
26 secs ago
source: tayyar.org
كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :
" آخر تويت من الرئيس ترامب ظهر اليوم:
« حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث.
ومع ذلك، الآن وقد أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفاً، ربما يمكن أن يحدث شيء رائع بشكل ثوري، من يدري؟ سنكتشف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم. 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً. بارك الله الشعب العظيم في إيران! »
عندما وردني ذلك النص، إعتبرته مزحة او تركيبة، ولم أصدّق، ثم تبيّن أنه فعلاً صادر عن الرئيس ترامب،
ولذلك،
أوّل ما تقرأ النص، بتقول لحالك، يعني، الله يعين إيران،
ولمّا تفكِّر شوَيْ أكتر، بتقول، عن جَدّ، الله يساعد أميركا…"
Just in
22 :22
وفود التيار الوطني الحر واصلت زياراتها لتقديم "مقترح حماية لبنان" تتمة
22 :16
مسؤول إيراني لرويترز: تبادل الرسائل مع أميركا لا يزال مستمرا عبر وسطاء
22 :15
إيران: مصدر عسكري مطلع يوضح لوكالة "تسنيم":
- في حال نفذ ترامب تهديده فعليه أن ينتظر وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار في الأيام القليلة المقبلة
- ترامب مخطئ إن اعتقد أن هذه التهديدات ستفتح المضيق وتؤدي لخفض أسعار النفط
- في حال ارتكب ترامب أي جريمة فلن تتردد إيران في تكبيد الولايات المتحدة وشركائها أثماناً باهظة
- مع ذلك إذا أراد ترامب بجنونه أن يخرج من حفرة ليسقط في بئر فقد أعددنا له "ثقباً أسود" سيكون الخروج منه مستحيلاً له
- تهديدات ترامب نابعة من يأسه وعجزه ومن اقتدار إيران في الميدان أكثر من كونها نابعة عن قوة أو زمام مبادرة
22 :07
الأخبار: قوات الإحتلال الإسرائيلي تختطف أحد أبناء عين إبل جنوبي لبنان خلال تفقده مزرعة الأبقار التي يملكها في الأطراف الشرقية للبلدة
21 :55
اليونيفيل: في وقت سابق من مساء اليوم احتجز الجيش الإسرائيلي أحد جنودنا بعد أن اعترض طريق قافلة لوجستية وبعد اتصالات مباشرة وفورية أُطلق سراحه
21 :50
مندوب إيران في مجلس الأمن: ضرب مفاعل بوشهر سيؤدي لكارثة لا عودة عنها والصمت الدولي تشجيعاً على ارتكاب جرائم حرب
