كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :



" آخر تويت من الرئيس ترامب ظهر اليوم:



« حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث.

ومع ذلك، الآن وقد أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفاً، ربما يمكن أن يحدث شيء رائع بشكل ثوري، من يدري؟ سنكتشف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم. 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً. بارك الله الشعب العظيم في إيران! »



عندما وردني ذلك النص، إعتبرته مزحة او تركيبة، ولم أصدّق، ثم تبيّن أنه فعلاً صادر عن الرئيس ترامب،

ولذلك،

أوّل ما تقرأ النص، بتقول لحالك، يعني، الله يعين إيران،

ولمّا تفكِّر شوَيْ أكتر، بتقول، عن جَدّ، الله يساعد أميركا…"