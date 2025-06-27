الجيش الاسرائيلي: "لم نستهدف اي مبنى مدني".. نحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري!

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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس عبر حسابه على "اكس" توضيحاً بشأن الغارات التي شنها جيش الدفاع صباح اليوم في جنوب لبنان على موقع لحزب الله كان يُستخدم لإدارة النيران والحماية، حيث وردت تقارير لبنانية عن إصابة مبنى مدني ووقوع إصابات.

وأكد أدرعي أن جيش الدفاع لم يستهدف أي مبنى مدني، مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم تشير إلى أن المبنى المذكور تعرض لأضرار نتيجة انفجار قذيفة صاروخية كانت مخزنة داخل الموقع وانطلقت وانفجرت إثر الغارة.

ولفت إلى أن حزب الله يواصل تخزين قذائفه الصاروخية العدوانية بالقرب من المباني السكانية وسكان لبنان، معرّضاً إياهم للخطر، ويستمر في المخاطرة بأرواح سكان جنوب لبنان نتيجة رفضه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية.

وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها بسبب عدم مصادرة أسلحة حزب الله الثقيلة وقذائفه الصاروخية.

وختم البيان بأن جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.