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سرق تجهيزات من داخل كنيسة قيد الإنشاء في زحلة!

25
JULY
2024
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم الاربعاء، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 10- 07- 2024، أقدم مجهول، على متن سيارة نوع "رينو كانغو" لون أبيض، على الدّخول إلى حرم كنيسة قيد الإنشاء في زحلة، وسرق من داخلها تجهيزات مصنوعة من الحديد.

وتابع، "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف السّارق وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة، في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّته ومكان إقامته في وادي العرائش - زحلة، ويدعى: إ. غ. (لبناني)".

وأوضح البلاغ، أنه "بالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المحلّة المذكورة على متن السّيّارة المستخدمة في عملية السّرقة، وتمّ ضبطها".

وأضاف، "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السّرقة من داخل الكنيسة، وبيع المسروقات إلى بؤرة خردة في بلدة المرج البقاعيّة، من دون علم مالك البؤرة أنها مسروقة".

وختم: "أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف (إ. غ.)، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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