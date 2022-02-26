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أسرار الصحف ليوم السبت 26 شباط 2022

26
FEBRUARY
2022
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البناء


سخر خبراء من تحليل قناة تلفزيونية عن تأمين بديل إسرائيلي لأوروبا عن الغاز الروسي عبر خط الغاز العربي الذي ينقصه فقط قبول سورية بالتطبيع وبالتخلي عن روسيا وبالتفاهم مع تركيا. وقال خبراء هذا على طريقة زواج ابن جحا من بنت الملك والتفسير واضح “سخافة وتذاكي منتحلي صفة”.

قال دبلوماسي أوروبي إن مناقشات العقوبات على روسيا وتمسّك ألمانيا بعدم حرمان موسكو من استخدام نظام السويفت خشية انقطاع الغاز الروسي عنها طرح سؤالاً أميركياً هو: ماذا لو وضعت موسكو لاحقاً معادلة الغاز لأوروبا الغربية مقابل خروج أوروبا الشرقيّة من الناتو؟

الجمهورية
ـ سَبّب موقف مسؤول سابق بإحياء الجدل ضمن مجموعة حزبية على صلة بالاستحقاقات المقبلة وانتهى الى رفض موقفه.
ـ يعمل حزب فاعل على تنظيم التباعد والخلاف بين حليفين له في إحدى الدوائر الإنتخابية من دون تبلور نتائج ملموسة.
ـ طرحت أكثر من علامة استفهام حول توقيت الكشف عن إنجاز مهم ّ مرّت عليه أيام عدة

اللواء
ـ همس
لم يتمكن فريق سياسي من تظهير اعتراضه على بيان الخارجية المندّد «بالاجتياح الروسي لأوكرانيا».
ـ غمز
تكاد الثقة تضعف كلياً بين أحد الأندية، وأبرز اللاعبين على ساحته السياسية ماضياً وراهناً.
ـ لغز
بدأت حلقة التشاور تضعف داخل حلقة وزارية لاعتبارات، بعضها سياسي وبعضها اتصالي، والآخر نفسي.

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