دراسة: تناول هذا المشروب قبل الفطور والغداء قد يحاكي مفعول «أوزمبيك»

15
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتساءل الكثير من الناس حول ما إذا كان «أوزمبيك الطبيعي» موجوداً بالفعل لإنقاص الوزن أم لا. قد يكون أحد المنتجات الغنية بالبروتين جديراً بهذا اللقب، حيث تشير الأبحاث إلى أن استهلاكه قبل وجبات معينة يمكن أن يحاكي تأثيرات عقار التخسيس الشهير، حسب صحيفة «نيويورك بوست».

 

مع أنه ليس بنفس فاعلية أدوية «GLP-1» التي تبدو عجيبة، فإن بروتين مصل اللبن يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع وتحسين استجابة الأنسولين.

 

أظهرت العديد من التجارب أن شرب مخفوق مصنوع من البروتين المشتق من الحليب قبل الوجبة يُحسّن مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أو السمنة.

 

في الوقت نفسه، أفادت دراسة صغيرة بأن تناول مشروبات بروتين مصل اللبن قبل الفطور والغداء أدى إلى انخفاض نسبة السكر في الدم وتقليل الشهية، وهما اثنان من الآثار الرئيسية لأدوية إنقاص الوزن.

 

تجدر الإشارة إلى أهمية تحديد وقت تناول المخفوقات. على وجه التحديد، كان للمخفوقات الغنية بالبروتين تأثيرٌ ملحوظ على مستويات الغلوكوز في الصباح. وبحلول وقت الغداء، انخفضت شهية المشاركين بشكلٍ معتدل.

 

بروتين مصل اللبن، وهو منتج ثانوي لعملية صنع الجبن، يُعدّ مكوناً شائعاً في المكملات الغذائية لعشاق الرياضة.

 

تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في بناء العضلات وزيادة القوة.

 

يحفز بروتين مصل اللبن أيضاً إفراز «GLP-1»، وهو هرمون معوي يقلل من تناول السعرات الحرارية عن طريق تعزيز الشعور بالشبع وكبح الشهية.

 

تعمل أدوية «GLP-1»، مثل «أوزمبيك» عن طريق محاكاة «GLP-1» لتنظيم سكر الدم وتحفيز فقدان الوزن.

 

على الرغم من فاعلية هذه الأدوية، فإنها قد تسبب آثاراً جانبية مزعجة مثل تجشؤ الكبريت أو ترهل الذقن المعروف باسم «وجه أوزمبيك».

 

يمكن أن يسبب بروتين مصل اللبن الانتفاخ أو التقلصات أو مشكلات هضمية أخرى، وللأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب، قد يسبب الشرى أو الطفح الجلدي أو التورم.

 

هناك أشكال عديدة من بروتين مصل اللبن - المركز، والمعزول، والمحلل - التي تختلف في طريقة معالجتها، ونقاء البروتين، ومعدل الامتصاص. ويعتمد الخيار الأمثل على الأهداف الشخصية.

الشرق الأوسط
