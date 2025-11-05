دراسة تكشف فوائد "مذهلة" للمحليات الصناعية في إنقاص الوزن

A + A -

كشفت دراسة حديثة أن المحليات الصناعية الموجودة في الكثير من المنتوجات الغذائية تحسن صحة الأمعاء، وتساعد على إنقاص الوزن، مقارنة بالسكر الطبيعي.

وطالما اختلف الخبراء حول ما إذا كان من الأفضل تناول السكر أم المحليات الصناعية، عند بدء برنامج لإنقاص الوزن.

وكشف باحثون من هولندا أن استبدال السكر بالمحليات الصناعية يساعد الأشخاص على خسارة ما يقارب 1.6 كلغ كل سنة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وتوصل الباحثون إلى أن هذه المحليات يمكن أن تحدث تغييرات في ميكروب الأمعاء، وتساعد على تيسير عملية الهضم.

وللتوصل إلى هذه الدراسة، جند الباحثون 325 بالغا بمتوسط عمر 47 عاما، و36 طفلا بمتوسط عمر 10 سنوات.

وقسم المشاركون عشوائيا إلى مجموعتين، الأولى استبدلت المنتجات الغنية بالسكر بالمحليات الصناعية، والثانية واصلت تناول السكر الطبيعي.

وبعد اختبارات استمرت لسنة، خسر المشاركون في المجموعة التي تناولت المحليات الصناعية 1.6 كلغ.

وقال الباحثون في دورية "نيتشر ميتابوليزم"، إن هذه أول دراسة تظهر فوائد تناول المحليات الصناعية لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وذكر الباحثون في الورقة المرافقة للدراسة إن "المحليات الصناعية تحسن التحكم في الوزن وتحسن تكوين ميكروب الأمعاء دون أن تؤثر سلبا على الصحة الأيضية".

لكن الدراسة رصدت أيضا ارتباط المحليات الصناعية بأعراض جانبية مثل تقلصات البطن والإسهال، والغازات الزائدة.

وفي وقت سابق، حذر خبراء من أن كميات صغيرة من المحليات الصناعية يمكن أن تؤدي إلى تجلط الدم والالتهابات، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما توصي منظمة الصحة العالمية، بتجنب استخدام المحليات لإنقاص الوزن.