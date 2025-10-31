10 مشروبات ليلية تساعد على إنقاص الوزن

A + A -

يُمكن لبعض المشروبات التي يتم تناولها قبل النوم أن تُساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم وحتى تعزيز حرق الدهون.

فبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يُعدّ دمج المشروبات المُحسّنة لعملية الأيض في الروتين الليلي طريقة بسيطة وفعالة لاستكمال نمط حياة صحي.

إن الأيض هو العملية التي يُحوّل بها الجسم الطعام إلى طاقة. يُساعد معدل الأيض السريع على حرق المزيد من السعرات الحرارية، حتى أثناء الراحة، ففي حين أن النشاط البدني يُحسّن عملية الأيض بشكل طبيعي، فإن بعض المشروبات التي تُتناول ليلًا يُمكن أن تُعزز عمليات الجسم بشكل أكبر من خلال تعزيز الاسترخاء وموازنة الهرمونات وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية وضمان تعافي أفضل خلال الليل. ويُمكن أن يُساعد تحسين عملية الأيض ليلًا على الهضم وتقليل الانتفاخ والمساعدة في إدارة الوزن بشكل مستدام، كما يلي:

1. الكفير غير المُحلى

إن الكفير مشروب ألبان مُخمّر غني بالبروبيوتيك والبروتين. يُعزز شرب كوب منه قبل النوم صحة الأمعاء ويُحسّن الهضم ويزيد الشعور بالشبع، مما يُساعد على تجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل. يمكن للبروبيوتيك الموجود في الكفير أن يُعزز امتصاص العناصر الغذائية ويدعم صحة جهاز المناعة. ويمكن إضافة رشة من القرفة أو بضع حبات من التوت دون إضافة سكر.

2. شاي البابونج

يشتهر شاي البابونج بخصائصه المُهدئة، حيث يُساعد على تقليل التوتر وتعزيز النوم العميق والمريح. إن النوم الجيد ضروري لوظيفة الأيض المثالية، حيث يُساعد على تنظيم هرمونات الشهية مثل اللبتين والغريلين. لمزيد من الفوائد، يمكن نقع البابونج مع شريحة من الليمون أو رشة من العسل وشربه بانتظام. يُساعد شاي البابونج على الهضم وتقليل الالتهاب وتعزيز المناعة والاسترخاء العام، مما يجعله إضافة بسيطة وفعّالة إلى الروتين الليلي الصحي.

3. ماء الليمون الدافئ

يُساعد ماء الليمون الدافئ على الهضم ويُطرد السموم ويُقلل الانتفاخ. يدعم فيتامين C الموجود في الليمون جهاز المناعة ويعمل كمضاد للأكسدة، مما يُساعد الجسم على معالجة العناصر الغذائية بكفاءة أكبر. كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحسين النكهة مع الحفاظ على صحتها.

4. شاي القرفة

إن القرفة مُولّدة للحرارة بشكل طبيعي، حيث ترفع درجة حرارة الجسم قليلاً وتُعزز عملية الأيض. كما أن شرب شاي القرفة قبل النوم يمكن أن يُساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. للحصول على أفضل النتائج، يمكن مزج رشة صغيرة من القرفة مع الماء الدافئ أو شاي الأعشاب، مع تجنب السكر للحفاظ على مُحسّن لعملية الأيض.

5. مشروب خل التفاح

يُحسّن خل التفاح عملية الهضم ويُنظّم مستويات السكر في الدم ويُساعد في إدارة الوزن عند تناوله قبل النوم. يتم خلط ملعقة كبيرة من الخل في كوب من الماء الدافئ، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل أو رشة من القرفة لتحسين المذاق. ويوصي الخبراء بشربه دائمًا باستخدام ماصة لحماية الأسنان من الحموضة.

6. شاي الزنجبيل

للزنجبيل خصائص مُضادة للالتهابات ومُساعدة على الهضم، مما يجعله مشروبًا مسائيًا ممتازًا. شرب شاي الزنجبيل يُهدئ المعدة، ويُقلل الانتفاخ، ويُحفز عملية الأيض. يُمكن تعزيز الطعم والفوائد بإضافة عصرة ليمون أو بضع أوراق نعناع لمزيد من مضادات الأكسدة.

7. الشاي الأخضر منزوع الكافيين

إن الشاي الأخضر غني بالكاتشين، وهي مضادات أكسدة تُعزز أكسدة الدهون وتُحسّن معدل الأيض. يضمن اختيار الشاي منزوع الكافيين الاستمتاع بفوائده الأيضية دون إزعاج النوم. لمزيد من النكهة، يُمكن نقعه مع شريحة من الزنجبيل أو بضع أوراق نعناع طازجة.

8. حليب الكركم الذهبي

يُمزج حليب الكركم، المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، بين الكركم المُضاد للالتهابات ومركبات مُعززة لعملية الأيض مثل القرفة والفلفل الأسود. يُمكن لحليب الكركم الدافئ قبل النوم أن يُساعد على الهضم ويُعزز النوم بشكل أفضل ويُقلل الالتهابات، مما يدعم صحة الأيض بشكل عام.

9. شاي النعناع

يُعرف شاي النعناع بتأثيره المُهدئ على الجهاز الهضمي. شربه قبل النوم يُساعد على استرخاء المعدة وتقليل الانتفاخ وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي. كما يُساعد النعناع على تهدئة العقل، مما يُعزز النوم بشكل أفضل، مما يدعم بشكل غير مباشر عملية الأيض الصحية.

10. ماء الخيار والنعناع

يُعدّ شرب الماء مع الخيار والنعناع مشروبًا مسائيًا منعشًا ومنخفض السعرات الحرارية. يُساعد الخيار على ترطيب الجسم، ويحتوي على ألياف تُعزز الهضم، بينما يُساعد النعناع على تهدئة المعدة. شرب هذا المزيج قبل النوم يُساعد على طرد السموم ويمكن أن يُحفز عملية الأيض بشكل طفيف.