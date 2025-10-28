living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حفنة فستق يوميا.. تؤثر على أمعائك ووزنك وصحة قلبك

28
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت أبحاث حديثة، أن تناول كوب من الفستق يوميا يؤثر بشكل إيجابي على صحة الأمعاء، ووظائف القلب، وإدارة الوزن، خصوصا لدى المصابين بمقدمات السكري.

واكتشف الباحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا، أن تناول نصف كوب من الفستق يوميا لمدة 12 أسبوعا أحدث تغييرات إيجابية طفيفة في ميكروب الأمعاء لدى البالغين المصابين بمقدمات السكري.

 

وعزا الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "كارنت ديفيلوبمنتس إن نيوتريشن"، تأثير الفستق على الأمعاء إلى العناصر الغذائية الموجودة فيه مثل الألياف، والفلافونويدات، والبريبايوتيك المعروفة بتأثيرها المضاد للالتهاب.

 

وذكر موقع "فيري ويل هيلث"، أن تأثير الفستق يتجاوز الأمعاء ليصل إلى القلب ومستويات السكر في الدم، وإدارة الوزن.

 

وأظهرت دراسة سابقة، أن تناول الفستق بانتظام يساعد على خفض الكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية.

 

وربطت أبحاث أخرى الانتظام في تناول الفستق بانخفاض ضغط الدم.

ويتركب الفستق من الدهون صحية، وألياف، والبوتاسيوم، والفيتامين "بي 6"، ومضادات الأكسدة ما يساعد على تقليل الالتهاب، وحماية الخلايا من التلف.

 

ويشمل تأثير الفستق تحسين وظائف الأوعية الدموية، وتقليل تصلب الشرايين ما يؤثر بشكل إيجابي على صحة القلب.

 

وكشفت أبحاث أخرى، أن الفستق يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، خاصة لدى المصابين بمقدمات السكري، أو متلازمة الأيض، أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

 

ويميل الأشخاص الذين يتناولون الفستق يوميا إلى تناول المزيد من الألياف، وكميات قليلة من السكريات المضافة ما يساعد على إنقاص الوزن وإدارته.

 

ويعد هذا النوع من المكسرات وجبة خفيفة مفيدة لفقدان الوزن والحفاظ عليه، إذا دمج في نظام غذائي صحي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout