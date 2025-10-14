حل فعّال لخصلات شعر متكسرة.. 5 مصادر طبيعية للبيوتين

A + A -

إذا كان شعركِ يعاني من تساقط الشعر مؤخرا، أو ترقق الشعر، أو تكسره، أو حتى رفضه للنمو، فربما يكون البيوتين، والذي يُعرف أيضا باسم فيتامين B7، هو أحد الحلول السحرية، التي تتوق إليها خصلات الشعر.

البيوتين الفعال

فقد أفادت دراسة هندية جديدة بأن البيوتين مُغذي للشعر يُعزز إنتاج الكيراتين، ويُقوي كل خصلة من الداخل، ويُحافظ على صحة فروة الرأس، وفقا لصحيفة Times of India.

وأشارت إلى أن أفضل وألذ طريقة للحصول على البيوتين هي من الطعام مباشرةً، حيث يمكن الحصول أيضا على جميع العناصر الغذائية الأخرى.

كما لفتت إلى أن هناك 5 أطعمة غنية بالبيوتين تُعتبر غذاءً ذهبيا للشعر، كما يلي:

1. البيض

يُعتبر البيض مصدرًا شاملًا لشعر صحي، فهو غني بالبيوتين والبروتين.

ويتوافر البيوتين في صفار البيض بشكل خاص، فلا ينبغي تجاهله.

كما يمكن تناول البيض مسلوقا أو مخفوقا أو مقليا لكن يجب مراعاة جعله جزء من الفطور 3-4 مرات أسبوعيا.

2. اللوز

لا شك بأن اللوز غني بالعناصر الغذائية، فهو غني بالبيوتين وفيتامين E والدهون الصحية، كلها في تركيبة واحدة.

كما أنه مرطب لفروة الرأس من الداخل إلى الخارج.

ويُنصح بتناول حفنة (8-10 حبات لوز) يوميا مثالية.

كذلك يُفضل نقع اللوز طوال الليل، ثم تقشيره قبل تناوله كوجبة خفيفة في الصباح لتسهيل الهضم، مع العلم أن زبدة اللوز على الخبز المحمص مفيدة أيضا.

3. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على البيوتين إلى جانب كونها غنية بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة بصيلات الشعر.

ويتم الحصول على فوائد البطاطا الحلوة عند تناولها مشوية أو مهروسة أو مضافة إلى الحساء، كما يمكن الحصول على نتائج إيجابية عند تناول من 2 إلى 3 حصص أسبوعيا.

كذلك يوصى بإضافة رشة من زيت الزيتون أو السمن لمساعدة الجسم على امتصاص فوائدها.

4. بذور دوار الشمس

تعتبر بذور دوار الشمس غنية بالبيوتين والزنك وفيتامين E، وكلها ضرورية لشعر لامع وقوي.

كما يمكن تناولها عن طريق رشها على السلطات أو العصائر أو الزبادي أو تناولها كوجبة خفيفة.

ويُفضل اختيار بذور دوار الشمس غير المملحة والنيئة أو المحمصة قليلاً.

5 . السبانخ

يعتبر السبانخ مزيجا متكاملا للعناية بالشعر لاحتوائه على البيوتين والحديد وحمض الفوليك وفيتامين C، التي تعمل جميعها معا لتعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس والحفاظ على قوة الشعر.

كما يمكن تناول السبانخ نيئة عند إضافتها إلى السلطات أو العصائر المخفوقة أو يمكن قليها مع الثوم.

وتتحقق نتائج ملحوظة عند تناولها من 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا.

خطة نموذجية سهلة لنمو الشعر

يمكن مزج هذه الأطعمة الخمسة في الوجبات الأسبوعية لتحقيق نتائج إيجابية، على سبيل المثال:

• وجبة فطور تتضمن بيض مخفوق مع سبانخ على خبز محمص كامل الحبة.

• وجبة خفيفة ترتكز على حفنة من اللوز المنقوع

• الغداء عبارة عن سلطة بطاطا حلوة مع تتبيلة زيت الزيتون

• وجبة خفيفة تشتمل على بذور دوار الشمس وعصير مخفوق

• العشاء يمكن أن يحتوي على سبانخ مقلية مع أرز بني ودجاج مشوي أو توفو.

نظام حياة متكامل

يذكر أن الاستمرار باتباع نظام غذائي بشكل منتظم لمدة 8-12 أسبوعا على الأقل، يساعد في تحقيق نتائج مثالية، وذلك لأن الشعر يحتاج إلى وقت لينمو.

كما يحقق تناول هذه الأطعمة نتائج ملحوظة لكنها ليست حلولًا سحرية سريعة، حيث يمكن مضاعفة النتائج عند اتباع نظام متكامل يشتمل على نوم جيد وشرب الكثير من الماء والتحكم في التوتر وتقليل استخدام الحرارة لتصفيف الشعر.