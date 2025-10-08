living cost indicators
5 نصائح غذائية ذهبية لشعر صحي كثيف

8
OCTOBER
2025
كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في موقع MedicalXpress العلمي، أن النظام الغذائي يلعب دوراً أساسياً في صحة الشعر ونموّه، مشيرة إلى أن بعض الأطعمة تُعزز كثافة الشعر وقوته، بينما ترفع أخرى من احتمالات التساقط.

كما أظهرت الدراسة، التي شملت أكثر من 61 ألف مشارك، أن الإفراط في تناول المشروبات المحلاة يرتبط بزيادة خطر تساقط الشعر بسبب تأثيرها على امتصاص العناصر الغذائية ورفع مؤشرات الالتهاب في الجسم.

في المقابل، أكّد الباحثون أن تناول البروتين والحديد والزنك وفيتامين D يُسهم في الحفاظ على بصيلات الشعر وتحفيز نموها بصورة طبيعية.

 

1- البروتين حجر الأساس

إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن الشعر يتكوّن أساساً من بروتين "الكيراتين"، وأن نقص البروتين في النظام الغذائي يؤدي إلى ضعف البنية وزيادة التساقط. وتشير النتائج إلى أن تناول مصادر غنية بالبروتين مثل البيض والأسماك والبقوليات والمكسرات يدعم النمو الطبيعي للشعر.

2- "فيتامين د" والحديد

فيما أظهرت البيانات أن انخفاض مستويات "فيتامين د" والحديد يُعد من أبرز أسباب تساقط الشعر. ويؤكد الباحثون أن التعرض المعتدل لأشعة الشمس وتناول السبانخ والعدس واللحوم الخالية من الدهون من الوسائل الفعالة للحفاظ على مستوياتهما.

3- أطعمة مضادة للالتهابات

هذا وربطت الدراسة بين الالتهابات المزمنة وضعف فروة الرأس، وتشير إلى أن الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، إضافة إلى الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة كالتوت والرمان، تساعد في تقوية الشعر وحمايته من الإجهاد التأكسدي.

4- المشروبات السكرية

كما أوضحت أن الإكثار من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة يؤثر في الهرمونات المسؤولة عن دورة نمو الشعر ويزيد من الالتهابات، فيما يُعد الماء والعصائر الطبيعية بديلاً أفضل لدعم الترطيب وصحة فروة الرأس.

5- مستخلصات طبيعية واعدة

وأشارت النتائج الأولية إلى أن مستخلص أوراق الكاكي (المعروفة أيضا باسم الخرماPersimmon Leaf) قد يساهم في تحفيز نمو الشعر بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، إلا أن الباحثين شددوا على ضرورة استخدامه تحت إشراف طبي.

صحة الشعر تبدأ من الفم

في حين خلصت الدراسة إلى أن صحة الشعر تبدأ من الداخل قبل الخارج، وأن النظام الغذائي المتوازن والغني بالبروتين والمعادن والفيتامينات يبقى العامل الأهم لشعر قوي وكثيف على المدى الطويل.

