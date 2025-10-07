living cost indicators
سر فوائد زيت البصل للشعر في أحد مكوناته.. إليك الخلطة

7
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يكمن سر فوائد زيت البصل للشعر في محتواه من الكبريت، وهو مُكوّن أساسي في الكيراتين، البروتين الذي يُكوّن معظم الشعر، وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يُعزّز وضع زيت البصل على فروة الرأس الدورة الدموية ويُغذّي بصيلات الشعر ويُعزّز نمو الشعر بشكل عام. ويُعدّ زيت البصل سهل التحضير في المنزلِ، كما يلي:

 

المكونات

• بصلتان طازجتان مُقطّعتان إلى شرائح

 

• 500 غرام من زيت جوز الهند

 

• 15-20 ورقة كاري

 

• 10-15 حبة حلبة

 

• 10 فصوص ثوم

 

الخطوة 1: تخلط جميع المكونات معاً وتقليبها في قدر.

 

الخطوة 2: يغلى الخليط على نار هادئة حتى يتحول لون البصل إلى البني.

 

الخطوة 3: يغلى المزيج ثم يُترك ليبرد.

 

الخطوة 4: يصفى الزيت ثم يُحفظ في وعاء محكم الإغلاق.

فوائد المكونات

البصل: معروف بقدرته على تقوية الشعر وتكثيفه، وهو غني بالكبريت ويعزز إنتاج الكولاجين في فروة الرأس بسرعة. يُنتج الكولاجين خلايا جلد جديدة وصحية، كما أنه يُعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

الثوم: يقضي الثوم على الجراثيم والبكتيريا التي تُلحق الضرر بفروة الرأس وتعيق نمو الشعر. كما أنه غني بفيتامين C، يُعزز إنتاج الكولاجين ويُحفز نمو الشعر بشكلٍ أسرع.

أوراق الكاري: غنية بمضادات الأكسدة والبروتين، تُنظف وتُرطب فروة الرأس، وتُزيل بصيلات الشعر الميتة، كما تمنع تساقط الشعر.

طريقة الاستخدام

يمكن استخدام زيت البصل مرتين أسبوعيًا ويُترك في كل مرة لمدة 3 ساعات قبل غسل الشعر بشامبو جيد خالٍ من الكبريتات والبارابين. من المرجح أن تظهر النتائج في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبًا. لكن ينبغي الحذر من الرائحة غير المستحبة التي تنبعث من الرأس، والتي ينصح الخبراء بالامتناع عن الخروج قبل زوالها.

 

آثار جانبية محتملة

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية لزيت البصل الجفاف والاحمرار وتهيج فروة الرأس، والذي غالبًا ما يكون ناتجًا عن ارتفاع نسبة الكبريت. كما يجب توخي الحذر من آثار جانبية أخرى مثل الأكزيما وجفاف الشعر، وأحيانًا الالتهاب الشديد.

{{article.title}}
