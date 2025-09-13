living cost indicators
لقاحات كوفيد 19 وموت الأطفال.. هل هناك ارتباط؟

كشفت مصادر مطلعة، الجمعة، أن مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يربطون بين لقاحات كوفيد-19 ووفيات الأطفال في البلاد.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست، عن 4 مصادر مطلعة، أن مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يخططون للربط بين لقاحات كوفيد-19 ووفاة 25 طفلا، في الوقت الذي يدرسون فيه فرض قيود على اللقاحات.

وأضاف التقرير، أن النتائج التي خلص إليها المسؤولون تستند، على ما يبدو، إلى المعلومات المقدمة إلى النظام الاتحادي للإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات، والتي تحتوي على تقارير لم يتم التحقق منها عن الآثار الجانبية أو التجارب السيئة للقاحات.

وأفادت وكالة رويترز بأن وزارة الصحة الأميركية، ردت مؤكدة أن العاملين في إدارة الأغذية والدواء بالولايات المتحدة، والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يقومون بشكل دوري بتحليل نظام الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات، وبيانات مراقبة السلامة الأخرى.

وأوضحت الوزارة، أنه حتى يتم نشر بيانات سلامة اللقاح علنا، يتعين اعتبار ذلك "مجرد تكهنات".

ولفت التقرير الصحفي، إلى أن مسؤولي الصحة في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يخططون لإدراج ما تردد عن وفيات الأطفال في عرض تقديمي الأسبوع المقبل إلى لجنة خبراء من مستشاري المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تدرس توصيات جديدة بشأن لقاح كوفيد-19.

وفي مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الأسبوع الماضي، قال مارتي ماكاري، مفوض إدارة الأغذية والدواء الأميركية: "هناك أطفال ماتوا بسبب لقاح كوفيد"، مستشهدا بقاعدة بيانات الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات المبلغ عنها ذاتيا.

وتابع: "نجري تحقيقا مناسبا"، مشيرًا إلى أن الإدارة تخطط لإصدار تقرير في الأسابيع المقبلة.

 

Skynews
