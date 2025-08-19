living cost indicators
أسبوعان بلا سكر.. هكذا يتغير جسمك ووجهك

19
AUGUST
2025
كشف طبيب بارز على منصة "تيك توك" أن التوقف عن تناول السكر يمكن أن يُحدث تغيرات ملحوظة في الجسم خلال أسبوعين فقط.

 

وأوضح سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والمُدرّب في جامعة هارفارد، أن الامتناع عن السكر يؤثر سريعا على شكل الوجه، حيث يقل الانتفاخ ويبدأ الوجه في التوازن الطبيعي، كما يقل احتباس السوائل حول العينين ويبدأ انخفاض دهون البطن ودهون الكبد.

وأضاف أن التوقف عن السكر يعيد توازن ميكروبيوم الأمعاء، وهي التريليونات من الكائنات الدقيقة المسؤولة عن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، كما قد تتحسن البشرة ويقل حب الشباب والبقع الحمراء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

كما أظهرت دراسة صينية أن المشروبات الغازية العالي محتواها من السكر تزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بحب الشباب، كما رُبط الإفراط في تناول السكر بتراكم دهون الكبد وزيادة الالتهابات.

 

وحذر خبراء التغذية من أن التوقف عن تناول السكر، رغم أنه قد يسبب أعراض انسحاب مثل الصداع وآلام المعدة وتغيرات الأمعاء، يعزز الصحة العامة والطاقة والنوم الجيد، ويساهم في فقدان الوزن وتقوية الشعر والبشرة والأظافر.

كما يحد تقليل استهلاك السكر من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

 

إلا أن السكر قد يسبب إدمانا لدى بعض الأشخاص، ويجب التعامل معه كما يتم التعامل مع السموم الناتجة عن المخدرات أو الكحول.

 

وحذر الخبراء من الإفراط في استهلاك السكريات الحرة الموجودة في الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة، مع الإشارة إلى أن بعض السكريات الطبيعية الموجودة في العسل وعصائر الفاكهة غير المحلاة تصنّف أيضا ضمن السكريات الحرة، بينما السكر الموجود في الحليب والفواكه والخضراوات لا يُعتبر كذلك.

 

ولتقليل استهلاك السكر، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) باستبدال المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بشرب الماء، والحد من عصائر الفاكهة غير المحلاة إلى ما لا يزيد عن 150 مل يوميا، وتقليل السكر المضاف للشاي أو القهوة تدريجيا أو استخدام محليات بديلة.

Skynews
{{article.title}}
