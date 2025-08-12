هل تناول النودلز يومياً يؤثر على الصحة؟

A + A -

تمتاز المعكرونة الفورية «نودلز» بأنها وجبة سريعة التحضير ورخيصة، وغالباً ما تُعدّ وجبة خفيفة أو وجبة رئيسية للطلاب، والعاملين المشغولين، والعائلات، وأي شخص يُحاول ترشيد ميزانيته.

وطرح موقع «كونفرسيشن» سؤالاً عن ماذا لو أصبحت وجبة يومية؟ وهل يمكن اتباع نظام غذائي يومي من النودلز؟

وقال إن النودلز سريعة التحضير ومُتاحة بسهولة والعبوة الواحدة رخيصة جداً، وقد لا يستغرق تحضيرها سوى بضع دقائق وتُشعرك بالشبع كما أنها سهلة التخزين، وطويلة الأمد، ومتوفرة في كل سوبر ماركت تقريباً أو متجر صغير.

ولكن ما الذي تحتويه عبوة النودلز؟

تُصنع عبوة النودلز من دقيق القمح ومُحسّنات النكهة كما تتضمن بعض الخضراوات المجففة أو ثوماً مقلياً مقرمشاً.

وفي المتوسط، تحتوي معظم العبوات على نسبة عالية جداً من الملح: يمكن أن تحتوي العبوة على 600-1500 ملغ من الصوديوم، وهو ما يقارب أو حتى يفوق الكمية اليومية الموصى بها حيث توصي منظمة الصحة العالمية بأقل من 2000 ملغ من الصوديوم يومياً، ومع مرور الوقت، قد يُسبب تناول كميات كبيرة من الصوديوم إجهاداً للقلب والكلى.

ولأنها عادةً ما تُصنع من القمح المكرر وليس الحبوب الكاملة، فإن النودلز سريعة التحضير لا تحتوي عادةً على الكثير من الألياف الغذائية.

والألياف مهمة للمساعدة في الحفاظ على انتظام عملية الهضم ودعم صحة الأمعاء.

والنودلز منخفضة أيضاً في البروتين وتشعر بالشبع فوراً بعد تناولها بفضل الكربوهيدرات المكررة، ولكن دون إضافة البيض أو اللحوم كمصدر للبروتين، سيكون هذا الشعور قصير الأمد وستشعر بالجوع مجدداً بعد ذلك بوقت قصير.

كما أنها منخفضة في العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، وهذه العناصر مهمة لأنها تساعد جسمك على العمل بشكل صحيح والحفاظ على صحتك.

ما هي المخاطر الصحية لتناول النودلز يومياً؟

تناول النودلز سريعة التحضير من حين لآخر لن يضرّك، ولكن إذا أصبحت مصدرك الرئيسي للغذاء، تشير الأبحاث إلى بعض المخاوف المحتملة على المدى الطويل.

ووجدت دراسة أجريت على بالغين من كوريا الجنوبية أن تناول النودلز بشكل متكرر (أكثر من مرتين أسبوعياً) يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وخاصةً بين النساء.

ومتلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تزيد مجتمعةً من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وغيرها من المشاكل الصحية.

ومع أن هذه الدراسة لا تثبت أن النودلز تسبب مشاكل صحية مباشرة، فإنها تشير إلى أن ما نتناوله بانتظام يمكن أن يؤثر على صحتنا بمرور الوقت.

ويرتبط تناول كميات كبيرة من الصوديوم بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقد رُبطت النودلز بارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى محتواها من الصوديوم كما ترتبط الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف بضعف صحة الأمعاء، والإمساك، وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وسرطان الأمعاء.

قد يؤدي قلة التنوع في الوجبات إلى فقدان العناصر الغذائية المهمة الموجودة في الخضراوات والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة، وهذه العناصر الغذائية تساعد على حماية صحتك على المدى الطويل.

كيف نجعل النودلز صحية أكثر مع الحفاظ على مذاقها اللذيذ؟

إذا كانت النودلز من الأطعمة الشائعة في مطبخك، فلا داعي للتخلص منها نهائياً. بدلاً من ذلك، يمكنكِ تحسين طبقكِ ببعض الإضافات السهلة، مثل:

الخضراوات:

أضيفي حفنة من البازلاء المجمدة، أو السبانخ، أو البروكلي، أو الجزر، أو أي نوع متوفر لزيادة الألياف والفيتامينات.

البروتين:

أضيفي بيضة مسلوقة أو مقلية، أو فول الصويا الأخضر، أو دجاج مبشور، أو فاصوليا معلبة، لمساعدتكِ على الشعور بالشبع لفترة أطول ودعم صحة العضلات والمناعة.

التقليل من استخدام أكياس التوابل:

غالباً ما تكون هذه التوابل المصدر الرئيسي للملح؛ لذا جربي استخدام نصف الكيس أو أقل، أو خلطها مع مرق قليل الصوديوم، أو الثوم، أو الزنجبيل، أو الأعشاب، أو الفلفل الحار.

جربي استخدام النودلز المصنوعة من الحبوب الكاملة أو المجففة بالهواء؛ فبعض العلامات التجارية تقدم الآن خيارات غنية بالألياف، أو الأرز البني، لذا تحققي من المكونات الموجودة على ظهر العبوة لمعرفة المصدر الرئيسي للحبوب.

وأجاب الموقع على سؤال: هل يجب علينا التخلي عن النودلز؟ بقوله: «لا، على الإطلاق فمثل معظم الأطعمة، يمكن أن تتناسب المعكرونة سريعة التحضير مع نظام غذائي صحي، ولكن ليس كطبق رئيسي، فتخيل جسمك كسيارة، والنودلز كالوقود، قد يمنحك ما يكفي لتحريكك، لكنه ليس كافياً لتشغيل المحرك بسلاسة مع مرور الوقت ولا شك أن للنودلز مكانة في حياتنا المزدحمة ومطابخنا المتنوعة، ومع بعض المكونات الأساسية وبعض التعديلات البسيطة، يمكنك الحفاظ على راحتك، مع الغذاء».