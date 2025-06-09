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اكتشاف جزيء مُقاوم للموت قد يُبطئ تطور الشلل الرعاش

9
JUNE
2025
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في دراسة جديدة، اكتشف باحثون طريقةً لمنع موت الخلايا، مما يفتح الباب أمام تطوير علاجات تُبطئ تطور الحالات العصبية التنكسية مثل مرض باركنسون، وفقًا لما نشره موقع "New Atlas" نقلًا عن دورية "Science Advances".
 
"انتحار الخلايا"
يُنظم برنامج "انتحار الخلايا" القديم في جسم الإنسان، المعروف باسم موت الخلايا المبرمج، تفاعلات بين بروتينات عائلة لمفوما الخلايا البائية 2BCL-2. يُعزز بعض هذه البروتينات بقاء الخلايا، بينما يُحفز بعضها الآخر موتها. ومن المرجح أن يتمكن العلماء من تسخير خصائص هذه البروتينات المُسببة للموت لعلاج بعض أنواع سرطان الدم.
 
 
علاجات محتملة
اكتشفت دراسة حديثة، بقيادة معهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية "WEHI" في ملبورن بأستراليا، كيفية القيام بالعكس، أي منع موت الخلايا من خلال استهداف أحد هذه البروتينات، مما يفتح الباب أمام علاجات تُوقف تطور الحالات العصبية التنكسية مثل مرض باركنسون.
 
نقلة نوعية
قال بروفيسور غرانت ديوسون، الباحث المشارك في الدراسة ورئيس مركز أبحاث مرض باركنسون في معهد "WEHI"، إنه لا توجد حاليًا علاجات تمنع موت الخلايا العصبية لإبطاء تطور مرض باركنسون، مشيرًا إلى أن "أي أدوية قادرة على تحقيق ذلك يمكن أن تُحدث نقلة نوعية".
 
الخلايا البائية
يُعد كلٌ من مُضاد/قاتل لمفوما الخلايا البائية 2 (BAK) وبروتين X المرتبط بمفوما الخلايا البائية 2 (BAX) من بروتينات عائلة BCL-2، والتي تُسبب موت الخلايا عن طريق اختراق جدار الميتوكوندريا، وهي مُنتج الطاقة في الخلية. عندما لا يعمل كلٌ من BAK وBAX بشكل صحيح، فربما يؤدي ذلك إلى ضعف عملية موت الخلايا المبرمج، مما يُسهم في الإصابة بأمراض المناعة الذاتية والتنكسية.
 
مع وضع ذلك في الاعتبار، اعتمد الباحثون على قدرات الفحص فائقة الإنتاجية للمركز الوطني لاكتشاف الأدوية في معهد "WEHI"، لفحص 106,572 مركبًا لتحديد مركب واحد يستهدف بروتينًا واحدًا قاتلًا للخلايا، وهو BAX.
 
الحد من موت الخلايا
صرح بروفيسور غيوم ليسين، الباحث المشارك ورئيس قسم الطب الجديد والتشخيص في معهد "WEHI": "لقد سررنا بالعثور على جزيء صغير يستهدف بروتينًا قاتلًا يُسمى BAX ويوقفه عن العمل"، مضيفًا أنه "على الرغم من أن هذا ليس الحال في معظم الخلايا، إلا أن إيقاف BAX وحده في الخلايا العصبية يمكن أن يكون كافيًا للحد من موت الخلايا".
 
جزيء WEHI-3773
إن الجزيئات الصغيرة هي مركبات عضوية ذات وزن جزيئي منخفض، تُستخدم غالبًا في تطوير الأدوية نظرًا لقدرتها على المرور عبر أغشية الخلايا والتفاعل مع البروتينات داخلها. لاحظ الباحثون أن الجزيء الصغير الذي حددوه، والذي أطلقوا عليه اسم WEHI-3773، يثبط قدرة BAX على تحطيم ميتوكوندريا الخلية، مما يمنع موتها.
 
مكافحة الأمراض التنكسية
وقال كايمينغ لي، الباحث الرئيسي للدراسة والباحث في المختبر الذي يرأسه ديوسون، إنه "لأول مرة، تم التمكن من إبعاد BAX عن الميتوكوندريا والحفاظ على حيوية الخلايا باستخدام هذا الجزيء"، شارحًا أن تلك الخطوة يمكن أن "تمهد هذا الطريق لمثبطات موت الخلايا من الجيل التالي لمكافحة الأمراض التنكسية".
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