living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة تنصح: الموز مفيد لخفض ضغط الدم

28
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، خاصة عند تقليل استهلاك الصوديوم في النظام الغذائي.
 
وأوضح الدكتور دانيال جونز، عميد وأستاذ فخري في كلية الطب بجامعة ميسيسيبي، أن "الصوديوم يرفع ضغط الدم، في حين أن البوتاسيوم يعمل على خفضه".
 
وأشار إلى أن الموز ليس المصدر الوحيد للبوتاسيوم، ولكنه يوجد أيضا في الأفوكادو والبروكلي، وهي أطعمة يمكن أن تساهم أيضا في تنظيم ضغط الدم.
 
اختلاف الاستجابة بين النساء والرجال
 
أبرزت الدراسة التي نشرت نتائجها في "المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء"، وجود فروق بيولوجية بين الرجال والنساء في كيفية استجابة الجسم للصوديوم والبوتاسيوم، مما يشير إلى أهمية اتباع استراتيجيات غذائية شخصية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
 
وعلّقت أخصائية التغذية ياسي أنصاري قائلة: "النساء قبل سن اليأس يظهرن استجابة ضعيفة لارتفاع الصوديوم مقارنة بالرجال في نفس الفئة العمرية، لكن بعد سن الستين، تزيد معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين النساء لتتجاوز الرجال".
 
وأضافت أنصاري أن الموز يحتوي أيضا على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين سي، ومركبات مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى 3 غرامات من الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.
 
هل يكفي تناول موزة واحدة يوميا؟
 
تناول موزة واحدة يوميا يعد خيارا صحيا، لكنه لا يغطي الاحتياج اليومي الكامل من البوتاسيوم. فثمرة موز متوسطة الحجم تحتوي على نحو 358 ميلي غرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 9 بالمئة فقط من القيمة اليومية الموصى بها.
 
ويشير الخبراء إلى أن الإفراط في تناول البوتاسيوم قد يؤدي إلى حالة تُعرف بـ"فرط بوتاسيوم الدم"، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout