دراسة تنصح: الموز مفيد لخفض ضغط الدم

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كشفت دراسة حديثة أن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، خاصة عند تقليل استهلاك الصوديوم في النظام الغذائي.

وأوضح الدكتور دانيال جونز، عميد وأستاذ فخري في كلية الطب بجامعة ميسيسيبي، أن "الصوديوم يرفع ضغط الدم، في حين أن البوتاسيوم يعمل على خفضه".

وأشار إلى أن الموز ليس المصدر الوحيد للبوتاسيوم، ولكنه يوجد أيضا في الأفوكادو والبروكلي، وهي أطعمة يمكن أن تساهم أيضا في تنظيم ضغط الدم.

اختلاف الاستجابة بين النساء والرجال

أبرزت الدراسة التي نشرت نتائجها في "المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء"، وجود فروق بيولوجية بين الرجال والنساء في كيفية استجابة الجسم للصوديوم والبوتاسيوم، مما يشير إلى أهمية اتباع استراتيجيات غذائية شخصية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وعلّقت أخصائية التغذية ياسي أنصاري قائلة: "النساء قبل سن اليأس يظهرن استجابة ضعيفة لارتفاع الصوديوم مقارنة بالرجال في نفس الفئة العمرية، لكن بعد سن الستين، تزيد معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين النساء لتتجاوز الرجال".

وأضافت أنصاري أن الموز يحتوي أيضا على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين سي، ومركبات مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى 3 غرامات من الألياف الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

هل يكفي تناول موزة واحدة يوميا؟

تناول موزة واحدة يوميا يعد خيارا صحيا، لكنه لا يغطي الاحتياج اليومي الكامل من البوتاسيوم. فثمرة موز متوسطة الحجم تحتوي على نحو 358 ميلي غرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 9 بالمئة فقط من القيمة اليومية الموصى بها.

ويشير الخبراء إلى أن الإفراط في تناول البوتاسيوم قد يؤدي إلى حالة تُعرف بـ"فرط بوتاسيوم الدم"، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة.