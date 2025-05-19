10 أعراض غريبة تدل على إصابتك بالحساسية

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يعاني ملايين الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية كل عام من أعراض مثل العطس والصفير والزكام.

لكن الكثيرين لا يدركون أن هناك العديد من الطرق الأخرى غير المعتادة التي يمكن أن تظهر بها الحساسية، بحسب ما نشرته مجلة "تايم" الأميركية.

فقد أوضحت بورفي باريك، أخصائية الحساسية والمناعة في مركز لانغون الصحي بجامعة نيويورك أن "لدى البعض فكرة مسبقة عن ماهية الحساسية، ولكن هناك الكثير من الأعراض الأخرى، مثل حكة العين أو العطس".

وأضافت "يمكن أن تُحاكي أعراض العديد من الأمراض المعدية - يعتقد البعض أنهم يُصابون بشيء ما، لكنها في الواقع حساسية".

فيما توجد أعراض الأقل شيوعًا من بينها سواد العينين إلى تجاعيد الأنف، وتشمل القائمة ما يلي:

1. التهاب الحلق

ربما يشك البعض في الإصابة بالتهاب الحلق العقدي. يمكن أن تكون الحالة في الواقع حساسية موسمية. ويرجع السبب إلى التنقيط الأنفي الخلفي، أي الإحساس البسيط بالمخاط ينزلق أسفل الحلق.

وأوضحت باريك: "عندما يكون الأنف مسدودًا أو ملتهبًا، لا يجد الالتهاب مكانًا يذهب إليه، فيبدأ بالتسرب إلى الحلق، مما يسبب التهاب الحلق، أو الحاجة إلى تنظيف الحلق باستمرار".

وهناك عدة طرق لتحديد السبب المحتمل: إذا كان الشخص يعاني من ألم شديد في الحلق يبدأ فجأة ويصاحبه حمى وتورم في اللوزتين، فإن التهاب الحلق العقدي هو بالتأكيد أحد الأسباب المحتملة.

ولكن إذا كانت الأعراض أكثر تدريجيًة، ولاحظ الشخص أيضًا بحة في الصوت أو سعالًا مزمنًا، فينبغي استشارة طبيب حساسية.

2. انسداد الأذنين

وإذا شعر الشخص فجأة بأن أذنيه مسدودتان - ولم يكن، على سبيل المثال، على متن طائرة – فيمكن أن تكون حالة حساسية.

وقالت باريك إن "الأذن والأنف والحلق متصلون بنفس الأنبوب، لذلك إذا كان الأنف محتقنًا، فربما يؤثر ذلك على الأذنين والحلق".

3. نزيف الأنف

ويشتهر الأطفال بخدش أنوفهم المسدودة، مما يؤدي أحيانًا إلى نزيف دموي مُقلق. تقول دكتورة سيندي سالم باور، رئيسة قسم الحساسية والمناعة في مستشفى فينيكس للأطفال: "إنهم يشخرون وينفخون بقوة. هذا مُزعج ومؤذٍ، وبالطبع سيُصاب الأنف بالانزعاج وينزف".

وتنصح باستخدام بخاخ الأنف، ولكن بدلًا من رش البخاخ مباشرةً للخلف - مما قد يُفاقم نزيف الأنف – يتم رشّه باتجاه الأذن، أو جانبيًا على كل جانب، لأنه المكان الذي يجب أن يصل إليه بالضبط ليتمكن من أداء وظيفته.

4. الشخير

ويعاني بعض الأطفال من إصدار ما يشبه صوت الشخير وهو يحدث عادةً بسبب التنقيط الأنفي الخلفي، والذي يمكن أن يؤدي إلى شخير وتفريغ الحلق يشبه أصوات الحيوانات.

وقالت باور: "قد يُحاكي ذلك تقريبًا التشنج العصبي"، مشيرة إلى أنه "أمر صعب على بعض العائلات، عندما يُصدر الأطفال هذا الصوت باستمرار أو الشخير المُعتاد".

ولكن بمجرد بدء علاج الحساسية، يُبلغ الآباء عادةً عن تحسن كبير.

5. الإرهاق

فيما يشكو الأشخاص، الذين يعانون من الحساسية الموسمية، من شعور بالتعب بدون إدراك سبب تعبهم الشديد. إنها "المشكلة رقم 1 الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بجودة الحياة" بحسب ما ذكرته الدكتورة كارين كوفمان، التي تدير عيادة متخصصة في الحساسية والربو والمناعة في ولاية فرجينيا، والتي فسرت أنهم "يختنقون بالمخاط طوال الليل، ويتنفسون من أفواههم، ولا ينعمون بنوم هانئ، مما يؤدي إلى إرهاق شديد".

ويمكن أن تؤدي قلة النوم إلى صعوبة في التركيز في العمل أو المدرسة، بالإضافة إلى مشاكل سلوكية لدى الأطفال.

6. هالات تحت العين

ويمكن أن تظهر الهالات السوداء تحت العينين نتيجة التهاب الأنف التحسسي، أو حمى القش. عندما يعاني الشخص من احتقان الأنف، ويصاب أنفه بالالتهاب والتورم، "يتسبب ذلك في تجمع بعض الدم الذي يتدفق تحت العينين".

بدوره، قال جيفري تشامبليس، المتخصص في الحساسية والمناعة في المركز الطبي بجامعة تكساس، يمكن ملاحظة ظهور "تصبغًا داكنًا للجلد، وهو في الواقع مرتبط بتدفق الدم، وليس بالضرورة ناتجًا عن مشكلة في العين، بل ناتج عن التهاب في الأنف".

بالنسبة للعديد من المرضى، تتحسن هذه الهالات السوداء، التي تشبه الهالات السوداء، بالتزامن مع أعراض الحساسية. أحيانًا يستغرق التحسن وقتًا أطول من الحكة أو العطس، على سبيل المثال، ولكن مع مرور الوقت يتلاشى.

7. تجعد الأنف

بالإضافة إلى الهالات السوداء، يظهر لدى بعض الأشخاص المصابين بالحساسية الموسمية خط أفقي على الثلث السفلي من أنفهم، يكون أغمق أو أفتح من لون بشرتهم. يُعرف هذا الخط باسم "تحية الحساسية" أو "تجعد الأنف"، وينتج عن فرك الأنف مرارًا وتكرارًا.

8.تورم خفيف في الفم

يقول الدكتور تشامبليس إن متلازمة حساسية الفم - التي تُسمى أحيانًا متلازمة حساسية حبوب اللقاح - تحدث عندما يخطئ الجسم في الخلط بين الفواكه أو الخضراوات وحبوب اللقاح التي يعاني الشخص من حساسية تجاهها.

إذا كان الشخص يعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح شجرة البتولا، على سبيل المثال، واختار تناول وجبة خفيفة صحية مثل التفاح أو الخوخ أو الخيار أو الفلفل الحلو، فربما يشعر بحكة أو وخز أو حرقة في الفم والشفتين واللسان والحلق.

9. رائحة الفم الكريهة

إن رائحة الفم الكريهة غالبًا ترتبط بإهمال نظافة الأسنان، لكن "من الطبيعي أن يكون هناك رائحة كريهة للفم إذا كان هناك مخاط في الأنف يسيل إلى مؤخرة الحلق". تؤدي الحساسية في الكثير من الأحيان إلى التنفس عبر الفم، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم، مما يزيد من رائحة الفم الكريهة.

10.الطفح الجلدي

تقول الدكتورة باريك إن الكثير من المرضى الذين يعانون من الطفح الجلدي بشكل موسمي، ربما لا يدركون أن حساسية حبوب اللقاح ربما تكون السبب. تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا الشرى، وهي نتوءات مرتفعة تسبب الحكة والاحمرار وعدم الراحة، والأكزيما، التي تتميز بجفاف الجلد وحكة والتهاب.

تنصح الدكتورة باريك بتناول مضادات الهيستامين التي تُصرف بدون وصفة طبية أو وضع كريم هيدروكورتيزون، لكن إذا "إذا لم يتحسن الطفح الجلدي، فمن المؤكد أنه يجب على الشخص الذهاب إلى طبيب الحساسية أو طبيب الأمراض الجلدية للحصول على علاج إضافي".