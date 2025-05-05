لنجاح أكاديمي... 8 نصائح تنقي الذهن يحتاجها الطلاب

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بينما يعاني بعض الطلاب من إرهاق ذهني تنعكس أثاره بشكل سلبي على العملية الدراسية والنجاح الأكاديمي، تتوالى الدراسات لإيجاد الحلول.

فقد أفادت دراسة جديدة بأن القيام ببعض الحيل البسيطة لتصفية الذهن وتنشيط العقل وتعزيز النجاح الأكاديمي قد يفي بالغرض، وفقاً لموقع India Today.

ويشتمل النجاح الأكاديمي على مقدار الدراسة إلى جانب الاهتمام بالصحة العقلية والنفسية، كما يمكن اتباع النصائح التالية للتخلص من مسببات التشتيت والفوضى الذهنية وتحسين التركيز ورفع مستويات الأداء، كما يلي:

1. التخلص من الفوضى الرقمية

إذ يمكن أخذ استراحة قصيرة من هاتفك ووسائل التواصل الاجتماعي، بإتمام 30 دقيقة دون إشعارات مستمرة.

وبهذا يفوز العقل بحالة من الهدوء التي يحتاج إليها لاستعادة التركيز.

2. التنفس الواعي

كما يمكن تخصيص 5 دقائق للتركيز فقط على التنفس.

ويعتبر هذا تمريناً بسيطاً يساعد على التخلص من الفوضى الذهنية وتقليل القلق.

3. تفريغ الذهن

كما أن لتدوين جميع الأفكار والمخاوف والمهام عبر وضع كافة النقاط تحريريا على الورق، أن يساعد على تحرير العقل وزيادة السعة والقدرة على الاستيعاب.

4. تحريك الجسم

لعل القيام بالمشي السريع أو بعض تمرينات التمدد، أو ممارسة أي تمارين بدنية خفيفة لفترة قصيرة، يُعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويُحسّن الحالة المزاجية والتركيز.

5. الترطيب والتغذية

يمكن أن يُسبب الجفاف وسوء التغذية حالة من الضبابية في الذهن.

وينبغي الاحتفاظ بالماء في متناول اليد، واختيار أطعمة تُنشط العقل مثل المكسرات والتوت والشوكولاتة الداكنة.

6. القيلولة

كما أن الحصول على قيلولة لمدة 15-20 دقيقة تُنعش العقل وتزيد من يقظته - فقط يجب تجنب النوم الزائد.

7. ترتيب منطقة استذكار الدروس

وتُشير المساحة النظيفة والمنظمة إلى أن وقت التركيز قد حان.

في المقابل، فإن الجلوس على مكتب فوضوي يؤدي إلى تشتيت التركيز وتقليل القدرة على التحصيل.

8. ممارسة الامتنان

يمكن أن يقوم الطالب بتدوين ثلاثة أشياء يشعر بالامتنان لها.

كما أن ممارسة الامتنان تُحوّل التركيز من التوتر إلى الإيجابية، وتؤدي إلى تحسين صفاء الذهن بشكل عام.

يذكر أن التركيز أو التدفق في علم النفس الإيجابي، هي الحالة العقلية للعملية التي يكون فيها الشخص الذي يؤدي نشاطاً منغمساً تماماً في الشعور بالتركيز والطاقة، والمشاركة الكاملة.

ولهذا، فإن اتباع النصائح المذكورة هام جداً لتحسين تلك العملية.