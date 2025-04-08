11 طعاماً لذيذاً تنقص وزنك إذا تناولتها بانتظام.. والبيض على رأس القائمة

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يُعد استهلاك البروتين أمرًا أساسيًا لإنقاص الوزن. تُحدد كيفية إضافة البروتين إلى النظام الغذائي سرعة فقدان الوزن دون التأثير على الصحة. يلعب البروتين دورًا أساسيًا في إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع والحفاظ على كتلة العضلات وتعزيز عملية الأيض. بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، إن هناك قائمة أطعمة تُسرّع من فقدان الوزن، كما يلي:

1. البيض

يُعد البيض من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية، فهو غني بالبروتين والفيتامينات عالية الجودة. تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 6 غرامات من البروتين. يُعزز البيض الشعور بالشبع، مما يؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية بشكل عام.

2. صدر الدجاج

يُعد صدر الدجاج من الأطعمة المفضلة في حميات إنقاص الوزن، فهو غني بالبروتين وقليل الدهون. تحتوي الحصة الواحدة (100 غرام) على حوالي 31 غرامًا من البروتين، مما يجعله خيارًا جيدًا لبناء العضلات وحرق الدهون.

3. الزبادي اليوناني

يُعد الزبادي اليوناني مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والبروبيوتيك والبروتين. يحتوي الكوب الواحد منه على حوالي 20 غرامًا من البروتين من دون استهلاك سعرات حرارية زائدة. تُعزز البروبيوتيك الموجودة في الزبادي اليوناني عملية الهضم وصحة الأمعاء، وهو أمر مهم لإدارة الوزن بكفاءة.

4. الجبن القريش

يُعد الجبن القريش مصدرًا غنيًا بالبروتين، حيث يحتوي كل كوب منه على حوالي 28 غرامًا من البروتين. يحتوي الجبن القريش على بروتين الكازين بطيء الهضم، مما يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول. كما يُعد الجبن القريش مصدرًا رائعًا للكالسيوم، مما يُساعد على تعزيز عملية الأيض وفقدان الوزن.

5. العدس

يعتبر العدس مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، حيث يُوفر حوالي 18 غرامًا من البروتين لكل كوب. وهو غني بالألياف، مما يُساعد على الهضم ويُعزز صحة الأمعاء ويُساعد على فقدان الوزن عن طريق الشعور بالشبع لفترة أطول.

6. الكينوا

إن الكينوا بروتين يحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة الأساسية للجسم. يحتوي كل كوب مطبوخ منه على حوالي 8 غرامات من البروتين، بالإضافة إلى الألياف والمغنيسيوم والحديد. كما يُنظّم مستويات السكر في الدم ويُقلّل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

7. اللوز

يُوفّر اللوز والجوز والفستق كميةً جيدةً من البروتين والدهون الصحية والألياف. تحتوي حفنة من اللوز على حوالي 6 غرامات من البروتين، مما يجعله وجبةً خفيفةً رائعةً تُساعد على كبح الشهية. لكن يجب الانتباه إلى حجم الحصص، فالمكسرات غنيةٌ بالسعرات الحرارية.

8. الحمص

يأتي الحمص ضمن العناصر الغذائية الغنية بالبروتين والألياف، وبالتالي فهو غذاءٌ صحيٌّ لفقدان الوزن. تحتوي حصةٌ واحدةٌ من الحمص المطبوخ على حوالي 15 غرامًا من البروتين.

9. التوفو

يتميز التوفو بأنه بروتينٌ نباتيٌّ مُستخرجٌ من فول الصويا. يحتوي كل 100 غرام من التوفو على حوالي 10 غرامات من البروتين، وهو خيارٌ ممتازٌ للنباتيين.

10. بذور الشيا

إن بذور الشيا غنية بالبروتين والألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية. تحتوي ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا على حوالي 4 غرامات من البروتين. تنتفخ بذور الشيا في المعدة، مما يُكوّن قوامًا هلاميًا يُشعر بالشبع ويمنع من الإفراط في تناول الطعام.

11. الحليب

يُعد الحليب مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والكالسيوم والبروتين. يحتوي كوب واحد من الحليب على 8 غرامات من البروتين. كما يُعد الجبن والكفير مصدرين للبروتين يُساعدان في الحفاظ على صحة الأمعاء.

كيفية إنقاص الوزن بفعالية

لإنقاص الوزن بفعالية، ينبغي التركيز على نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام واتباع عادات صحية. يجب إعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة مثل الخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية مع تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات. خفّض السعرات الحرارية عن طريق استهلاك سعرات حرارية أقل مما يتم حرقه. يؤكد الخبراء على أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم والسيطرة على التوتر والحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن هذه الأمور تُؤثر على فقدان الوزن.