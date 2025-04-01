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الزمالك يراسل رابطة الأندية.. ويوجه 3 مطالب "عاجلة"

1
APRIL
2025
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أعلن نادي الزمالك المصري، مساء الإثنين، أنه أرسل خطابا رسميا إلى رابطة الأندية بناء على الأنباء المتداولة بخصوص صدور قرار جديد من مجلس إدارة الرابطة.
 
وقال الزمالك في خطاب نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن الطرف الرئيسي للموضوع محل القرار المذكور - نادي الزمالك - لم يتم إخطاره حتى الآن بالقرار الجديد المنوه عنه بالبيان الأخير بتاريخ 30 مارس 2025.
 
وتابع: "مع حفظ حق النادي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فإن نادي الزمالك يطلب على وجة السرعة بموافاتنا بالرد الرسمي على النقاط الثلاث التالية: صورة كاملة من القرار الجديد للرابطة، بيان تفصيلي بأسباب ذلك القرار إن وجد، صورة محضر اجتماع الرابطة الذي صدر فيه القرار وكافة المستندات والوثائق ذات الصلة إن وجدت".
 
وختم الزمالك خطابه بالقول: "يؤكد نادي الزمالك أنه مع احترامه لكافة الأطراف ذات الصلة فإن عدم موافاتنا بشيء مما تقدم يعد إقرار منكم بعدم تحققه وعدم وجوده".
 
وفي وقت سابق، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه تعديل العقوبات التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بشأن مباراة القمة التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري ورفض الأهلي خوضها بسبب عدم استقدام حكام أجانب.
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