خط الدفاع الأول للجسم ضد العدوى

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يشير الأكاديمي أرميس كامالوف، مدير العيادة الجامعية للمعهد الطبي العلمي والتعليمي لجامعة موسكو إلى ضرورة فهم العمليات المرضية التي تحدث في الجسم على خلفية اضطرابات النوم.

ووفقا له، يوفر الحفاظ على جدول نوم صحي أول خط دفاع لمنظومة المناعة ضد العدوى. لذلك من المهم بشكل خاص عدم نسيان هذا خلال موسم الإنفلونزا ونزلات البرد.

ويقول في المنتدى الدولي "النوم 2025": "هذه الفترة هي زمن الأمراض التي تصيب الكثيرين. إن قلة من الناس فقط تدرك أن النوم الصحي هو خط الدفاع الأول لمنظومة المناعة. لذلك، بالطبع، يجب علينا معالجة العمليات المرضية التي تحدث في الجسم على خلفية اضطرابات النوم بفهم عميق".

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العلمي والعملي الدولي الثاني عشر "النوم 2025" يقام في 13 - 15 مارس في المعهد الطبي العلمي والتعليمي بجامعة موسكو. وهذا هو الحدث السنوي الرائد للجمعية الوطنية للنوم لمناقشة بحوث اضطرابات النوم وتشخيصها وعلاجها. ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من ألف متخصص من علماء وأطباء وممثلين لقطاع الأعمال.