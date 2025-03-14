خبر سار.. عصير البصل قد يعيد نمو الشعر في المناطق الصلعاء

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يشكل الصلع مصدر ضيق وإزعاج للكثيرين. ورغم أنه أكثر شيوعاً عند الرجال من النساء، إلا أنهن قد يعانين منه أيضاً.

ولمحاولة علاج هذه المشكلة يمكن اللجوء لعصير البصل إذ يُعرف بفعاليته في تعزيز نمو الشعر في المناطق الصلعاء. فهو يحتوي على الكبريت ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات تحفز إنتاج الكولاجين وتحمي بصيلات الشعر وتقلل من التهاب فروة الرأس.

ووفق صحيفة Times of India، ينبغي وضع عصير البصل على فروة رأس نظيفة بانتظام مع ضمان ممارسات العناية بالشعر الأساسية والتغذية المتوازنة للحصول على نتائج مثالية.

وجهة نظر العلم

يحتوي عصير البصل على العديد من المركبات المفيدة، بما يشمل الكبريت ومضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساهم جميعها في إعادة نمو الشعر، كما يلي:

- الكبريت لإنتاج الكولاجين: إن الكبريت هو أحد المكونات الرئيسية للكولاجين، وهو أمر حيوي لصحة بصيلات الشعر. يساعد عصير البصل على تحفيز إنتاج الكولاجين، والذي بدوره يدعم نمو شعر جديد إلى حد ما.

- مضادات الأكسدة لمنع تلف الشعر: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير البصل، بما يشمل الفلافونويد وفيتامين C، على حماية بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بخلايا الشعر وتعيق نمو الشعر.

- التأثيرات المضادة للالتهابات: يمكن لعصير البصل أن يساعد في الواقع في تقليل التهاب فروة الرأس، وهو سبب شائع لتساقط الشعر. كما أنه يحسن الدورة الدموية إلى فروة الرأس، مما يضمن حصول بصيلات الشعر على العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين لنمو صحي.

- خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات: يتمتع عصير البصل بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفطريات، والتي تساعد في منع التهابات فروة الرأس التي ربما تؤدي إلى تساقط الشعر المحتمل. يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم على إبقاء فروة الرأس نظيفة وصحية، مما يعزز نمو الشعر.

كيفية استخدامه

يمكن تجربة عصير البصل لإعادة نمو الشعر في البقع الصلعاء، حسب الخطوات التالية:

- اختيار البصل المناسب: تكون البداية منع اختيار البصل الطازج متوسط الحجم. وغالباً ما يُنصح بالبصل الأحمر لأنه يحتوي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالبصل الأبيض، لكن كلا النوعين فعالان.

- استخراج عصير البصل: هناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لاستخراج العصير من البصل:

طريقة الخلاط: يتم تقطيع بصلة أو اثنتين إلى قطع صغيرة وبعدئذ يتم استخدام خلاط حتى الحصول على عجينة ناعمة. ثم يتم تصفية العجينة باستخدام مصفاة شبكية دقيقة أو قطعة قماش شاش لاستخراج العصير.

طريقة المبشرة: يمكن بشر البصل وعصر العصير باستخدام قطعة قماش نظيفة أو اليدين. وبمجرد الحصول على العصير، يتم نقله إلى وعاء نظيف لسهولة الاستخدام.

- وضع العصير على البقع الصلعاء: قبل وضع العصير على فروة الرأس، يجب التأكد من أن الشعر نظيف وجاف. يمكن إجراء اختبار رقعة أولاً للتأكد من أن الشخص لا يعاني من حساسية تجاه عصير البصل. إذا شعر بأي تهيج أو احمرار، يقوم بتخفيف العصير ببعض الماء. باستخدام كرة قطنية أو أطراف الأصابع، يتم وضع عصير البصل مباشرة على البقع الصلعاء أو المناطق الخفيفة من فروة الرأس. ثم يبدأ التدليك للعصير بلطف على الجلد باستخدام حركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية ومساعدة العصير على اختراق بصيلات الشعر بشكل أعمق.

- المدة المناسبة: يتم ترك عصير البصل على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة على الأقل، لكن ليس أكثر من 30 دقيقة. سيمنحه هذا الوقت ليحقق نتائج دون التسبب في الكثير من التهيج. إذا كانت البشرة حساسة، يمكن البدء بمدة أقصر ثم يتم زيادة الوقت تدريجياً مع اعتياد فروة الرأس عليه.

- الشطف الجيد: بعد الوقت المخصص، يتم غسل فروة الرأس جيداً بشامبو خفيف لإزالة عصير البصل. يمكن استخدام الماء الفاتر للشطف، ومن الضروري التأكد من التخلص من كل العصير لتجنب الرائحة المتبقية.

- تكرار العملية: للحصول على أفضل النتائج، ينبغي تكرار هذه العملية مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع. وفي حين أن البعض يمكن أن يكتشفوا تحقيق نتائج إيجابية في غضون أسابيع قليلة، فربما يستغرق الأمر ما يصل إلى 4-6 أسابيع لملاحظة التغييرات المرئية، حيث أن نمو الشعر عملية تدريجية.

نصائح لتعزيز فعاليته

- زيوت طبيعية: يراعى مزج عصير البصل مع زيوت طبيعية أخرى، لتعزيز التأثير المرطب وتغذية فروة الرأس بشكل أكبر، ويمكن خلط عصير البصل مع زيوت مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الخروع. تعمل هذه الزيوت أيضاً على تعزيز نمو الشعر.

- عسل النحل: إن العسل مرطب طبيعي، مما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة. يمكن أن يؤدي خلط عصير البصل مع العسل إلى جعل الشعر أكثر نعومة ويوفر فوائد إضافية لفروة الرأس.

- النظام الغذائي: أثناء استخدام عصير البصل، ينبغي التأكد من اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن. يمكن للتغذية السليمة أن تدعم نمو الشعر من الداخل إلى الخارج.

- نظافة فروة الرأس: يجب الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وخالية من الزيوت الزائدة والأوساخ، حيث يمكن أن يعيق تراكمها نمو الشعر. ويُراعى تجنب استخدام المنتجات الكيميائية القاسية على الشعر والتي يمكن أن تسبب الضرر بمرور الوقت.