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بغض النظر عن العمر الفعلي.. الوجبات السريعة تعجل شيخوخة الجسم

12
MARCH
2025
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كشفت دراسة علمية أن تناول الوجبات السريعة والمأكولات غير الصحية والمشروبات الغنية بالسكريات يعجّل بالشيخوخة البيولوجية التي ترتبط بالحالة الصحية للجسم، بصرف النظر عن العمر الفعلي للشخص.
 
وتشير الدراسات إلى أن العمر البيولوجي للإنسان لا يتماشى دائماً مع السن الفعلي، بمعنى أن الأشخاص في نفس السن ربما يكونون قد بلغوا أعماراً متفاوتة من الناحية الخلوية والجسمانية، علماً بأن الشيخوخة البيولوجية تقترن بارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة.
 
وتوصلت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة جيفاسكايلا الفنلندية إلى أن تناول الأطعمة الغنية باللحوم الحمراء والمشروبات السكرية والوجبات السريعة، دون الاهتمام بالحصول على كميات كافية من الخضروات والفاكهة، يعجّل بالشيخوخة البيولوجية، حتى بالنسبة للبالغين في عمر الشباب.
 
وشملت الدراسة مجموعة من التوائم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 عاماً مما يسمح بدراسة التأثير الوراثي والجيني على العلاقة بين الوجبات الغذائية والسن البيولوجي للمتطوعين. وأثبتت الدراسة أن الاشتراك في نفس الخلفية الوراثية لدى التوائم يمكن أن يساعد في تفسير العلاقة بين الغذاء والشيخوخة في السن المبكر.
 
ويقول الباحث سوفي رافي إن "بعض الملاحظات العلمية خلال فترة التجربة يمكن تفسيرها أيضاً بعوامل ترتبط بطبيعة حياة المتطوعين مثل التدخين والتدريبات البدنية والوزن"، مضيفاً في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية: "ولكن الوجبات الغذائية ترتبط بشكل خاص ومستقل بالشيخوخة حتى في ظل وجود عوامل أخرى تساعد على تقدم العمر من الناحية البيولوجية".
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