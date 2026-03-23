حذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الإثنين، من أن العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب حرب الشرق الأوسط، مؤكدا أن الوضع "خطير جدا".



وقال بيرول في النادي الصحفي الوطني في كانبيرا: "حتى الآن خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين" في سبعينات القرن الماضي.



وأضاف: "في ذلك الوقت، خسر العالم حوالي 5 ملايين برميل يوميا في كل من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا إذا جمعنا الأزمتين".