غارات جديدة على طهران وكرج وبندر عباس
23 March 2026
24 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
أعلنت وسائل إعلام إيرانية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن مدن طهران وكرج وبندر عباس شهدت غارات أميركية وإسرائيلية.
وكشفت مصادر أن شخصا قتل في بندر عباس، من جراء غارة استهدفت مبنى الإذاعة في المدينة.
وتأتي هذه التطورات على وقع التصعيد المستمر في الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، وقبيل انتهاء هدنة أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، وإلا ستتعرض منشآت الطاقة لديها للقصف.
Just in
04 :58
مدير الطاقة الدولية: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :51
ايهود باراك يعترف بفشل استراتيجي شامل للاحتلال: لا حل عسكرياً للنووي الإيراني والمقاومة في غزة ولبنان “متماسكة”
04 :47
وكالة "فارس": طائرات العدوان الأميركي الإسرائيلي تشن 5 غارات على مناطق في العاصمة الإيرانية طهران
04 :30
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: كفى! أوقفوا الحرب مع إيران!
04 :19
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه بدأ موجة واسعة من الضربات تستهدف البنية التحتية الإيرانية في طهران (سكاي نيوز عربية)
04 :15
إعلام إسرائيلي يتحدث عن تواصل النيران الإيرانية ويقر بإصابات (الميادين) تتمة
Other stories
منظمة الصحة العالمية: حرب الشرق الأوسط بلغت "مرحلة خطيرة" مع وقوع ضربات عند مواقع نووية
العين على "دماوند"... هل ينفّذ ترامب تهديده؟
وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران ولن ننجر للحرب
لإنهاء الحرب على إيران.. فريق ترامب يدرس صفقة بـ 6 التزامات
إنذار مقابل إنذار… إيران ترد على تهديدات ترامب: هرمز مفتوح "بشروطنا"!
منشآت الطاقة الإيرانية في مرمى التهديد الأميركي… مواقع رئيسية على قائمة الاستهداف!
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - باريس تختبر الديبلوماسية على وقع النار.. والمفاوضات مؤجلة
إيران تبدي استعدادها للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج
مسؤول إيراني رفيع للميادين: طهران تضع 6 شروط لوقف الحرب
زامير يحذر: عواصم أوروبية تحت تهديد الصواريخ الإيرانية
«الدفاع القطرية»: سقوط مروحية بسبب عطل فني
"الدفاع السعودية": رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض
الموجة 73 للحرس الثوري الايراني: انهيار الدفاعات الجوية للاحتلال... واستهداف مراكز عسكرية إسرائيلية
بالفيديو - لحظة سقوط صاروخ ايراني على مبنى في ديمونا وتدميره
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيا مع اقتراب تحقيق أهداف الحرب
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ
عراقجي: لا وقف لإطلاق النار دون ضمانات… وإيران منفتحة على الحلول الشاملة
هجوم إيراني على قاعدة دييغو غارسيا بعد سماح بريطانيا باستخدام قواعدها
ترامب عن سماح بريطانيا باستخدام قواعدها ضد إيران: كان عليها التحرك بشكل أسرع
الحرس الثوري عن الموجة 68 : الصواريخ متعددة الرؤوس من نوع "خرمشهر 4" و"قدر" استهدفت 25 موقعا في حيفا وتل أبيب
مدير الطاقة الدولية: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود
23 March 2026
إعلام إسرائيلي يتحدث عن تواصل النيران الإيرانية ويقر بإصابات
23 March 2026
ربيع عواد: المطلوب ليس التوطين المقنّع بل تأمين مأوى لائق بشكل مؤقت
22 March 2026
وحدة إدارة مخاطر الكوارث: 1029 شهيدًا... وهذه هي أعداد الجرحى والنازحين!
22 March 2026
بالفيديو - "الحزب" يوثّق العمليّة!
22 March 2026
وحدة إدارة مخاطر الكوارث: الموقع في الكرنتينا ليس للإستخدام الفوري
22 March 2026
بالفيديو - مارون: هو الشاهد على التضحية والإيمان بالوطن!
22 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - منظمات دولية تُخلي الجنوب الى مناطق أكثر أماناً
22 March 2026
الرئيس عون يدين استهداف اسرائيل البنى التحتية والمنشآت في الجنوب
22 March 2026
هذا ما استهدفه "الحزب" اليوم في القرى الحدوديّة!
22 March 2026