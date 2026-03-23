أعلنت وسائل إعلام إيرانية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أن مدن طهران وكرج وبندر عباس شهدت غارات أميركية وإسرائيلية.



وكشفت مصادر أن شخصا قتل في بندر عباس، من جراء غارة استهدفت مبنى الإذاعة في المدينة.



وتأتي هذه التطورات على وقع التصعيد المستمر في الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، وقبيل انتهاء هدنة أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، وإلا ستتعرض منشآت الطاقة لديها للقصف.