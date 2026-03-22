منظمة الصحة العالمية: حرب الشرق الأوسط بلغت "مرحلة خطيرة" مع وقوع ضربات عند مواقع نووية
22 March 2026
45 secs ago
source: tayyar.org
حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن حرب الشرق الأوسط بلغت "مرحلة خطيرة" في ظل الضربات عند مواقع نووية في إيران وإسرائيل، داعية إلى الامتناع عن التصعيد العسكري.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في منشور على منصة ”إكس"، إن "الهجمات التي تستهدف مواقع نووية تمثّل تهديدا متصاعدا للصحة العامة وسلامة البيئة... أحضّ بشكل عاجل جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات الامتناع عن التصعيد العسكري وتجنّب أي تحرّكات من شأنها أن تتسبب بحوادث نووية".
Just in
15 :19
وكالة تسنيم: إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
15 :18
وزارة الصحة: 4 شهداء و7 جرحى في غارتين إسرائيليتين على بلدتي السلطانية والصوانة في الجنوب
15 :16
الملياردير السوري وفيق السعيد عن قرار الكحول: عزل المسيحيين إهانة لسوريا نفسها! تتمة
15 :09
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب الكبرى ومستوطنات رام الله
15 :09
خاص tayyar.org - سفارات أجنبية تسأل عن وضع الحزب تتمة
15 :03
الجيش الإسرائيلي يستهدف جسر القاسمية على الأوتوستراد الساحلي
Other stories
العين على "دماوند"... هل ينفّذ ترامب تهديده؟
وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران ولن ننجر للحرب
لإنهاء الحرب على إيران.. فريق ترامب يدرس صفقة بـ 6 التزامات
إنذار مقابل إنذار… إيران ترد على تهديدات ترامب: هرمز مفتوح "بشروطنا"!
منشآت الطاقة الإيرانية في مرمى التهديد الأميركي… مواقع رئيسية على قائمة الاستهداف!
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - باريس تختبر الديبلوماسية على وقع النار.. والمفاوضات مؤجلة
إيران تبدي استعدادها للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج
مسؤول إيراني رفيع للميادين: طهران تضع 6 شروط لوقف الحرب
زامير يحذر: عواصم أوروبية تحت تهديد الصواريخ الإيرانية
«الدفاع القطرية»: سقوط مروحية بسبب عطل فني
"الدفاع السعودية": رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض
الموجة 73 للحرس الثوري الايراني: انهيار الدفاعات الجوية للاحتلال... واستهداف مراكز عسكرية إسرائيلية
بالفيديو - لحظة سقوط صاروخ ايراني على مبنى في ديمونا وتدميره
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيا مع اقتراب تحقيق أهداف الحرب
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ
عراقجي: لا وقف لإطلاق النار دون ضمانات… وإيران منفتحة على الحلول الشاملة
هجوم إيراني على قاعدة دييغو غارسيا بعد سماح بريطانيا باستخدام قواعدها
ترامب عن سماح بريطانيا باستخدام قواعدها ضد إيران: كان عليها التحرك بشكل أسرع
الحرس الثوري عن الموجة 68 : الصواريخ متعددة الرؤوس من نوع "خرمشهر 4" و"قدر" استهدفت 25 موقعا في حيفا وتل أبيب
اليكم العرض الذي قدمته موسكو حول ايران ورفضته واشنطن!
15 :19
الملياردير السوري وفيق السعيد عن قرار الكحول: عزل المسيحيين إهانة لسوريا نفسها!
22 March 2026
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - سفارات أجنبية تسأل عن وضع الحزب
22 March 2026
-
الصحافية ندى أيوب تنتقد نواف سلام وحنين السيد: يتحملان مسؤولية مركز الكرنتينا!
22 March 2026
-
رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة
22 March 2026
-
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
22 March 2026
-
تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
22 March 2026
-
بالصور- تحرك احتجاجي في باب توما في دمشق رفضًا لقرارات تمس حريات المواطنين... ما السبب؟
22 March 2026
-
بالفيديو- رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء للنازحين في البترون: قلوبنا مفتوحة لكم وعلى الدولة أن تؤمن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرّفة وألا تقبل بإنشاءات لأن ذلك رسالة سلبية بأنكم لن تعودوا إلى أرضكم
22 March 2026
-
اجتماع أمني في السراي: لتكثيف الإجراءات في بيروت
22 March 2026
-
نتنياهو: نعمل لتهيئة سقوط النظام الإيراني… وصراعنا وجودي
22 March 2026