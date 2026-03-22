أعلن وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن موقفه الشخصي عندما هدد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

وردا على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ترامب، قال ريد لشبكة سكاي نيوز: "الرئيس الأميركي قادر تماما على التعبير عن نفسه والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا لتهدئة الوضع".