إنذار مقابل إنذار… إيران ترد على تهديدات ترامب: هرمز مفتوح "بشروطنا"!
22 March 2026
29 secs ago
source: روسيا اليوم
صرّح المندوب الدائم لإيران لدى المنظمة البحرية الدولية، علي موسوي، بأن عبور السفن عبر مضيق هرمز ممكن، شرط التنسيق مع طهران بشأن الترتيبات الأمنية والسلامة.
وقال موسوي إن "الالتزامات الدولية يجب أن تكون مصحوبة باحترام السيادة الإقليمية وحقوق إيران"، مضيفًا: "مضيق هرمز مفتوح أمام الجميع باستثناء الأعداء، وسلامة السفن وأطقمها تتطلب التنسيق مع السلطات الإيرانية".
كما أعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والدول المعنية، بهدف تعزيز السلامة البحرية وحماية الملاحين في هذا الممر الحيوي.
وجدد موسوي موقف طهران الذي يحمّل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الوضع الراهن في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسية لا تزال أولوية لإيران"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "الوقف الكامل للهجمات وبناء الثقة المتبادلة باتا أكثر إلحاحًا".
وتأتي هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، بضرب وتدمير محطات الطاقة الإيرانية في حال عدم فتح مضيق هرمز بشكل كامل ومن دون تهديد خلال مهلة 48 ساعة.
وفي أول رد إيراني على هذا الإنذار، أعلن المتحدث باسم المقر المركزي "خاتم الأنبياء" أن "أي استهداف للبنية التحتية للوقود والطاقة في إيران سيقابله استهداف شامل لمنشآت الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".
10 :45
وزير بريطاني عن مهلة ترامب لإيران: لن ننجر للحرب لكن سنحمي مصالحنا ونعمل مع حلفائنا على خفض التصعيد
10 :38
الراعي: شعوبنا وشعوب آخرون يعيشون على هامش الألم نعيش اعتداءات على ارضنا وضغوطا تمس كرامة شعبنا، هناك من نزح ومن صمد يتمسك بأرضه انهم يشبهون الاعمى الذي رغم ضعفه صرخ بايمان وطننا بحاجة الى هذه الصرخة ولا يمكن ان يسقط صوت الحق وتختفي الحقيقة
10 :36
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي ورشقات رشاشة كثيفة في الخيام
10 :33
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يطال شوكين
10 :33
الجيش الإيراني: استهداف مطار بن غوريون تم بمسيرة متطورة من نوع "آرش 2"
10 :32
تحطم مروحية قطرية في المياه الإقليمية… والبحث جارٍ عن الطاقم تتمة
منشآت الطاقة الإيرانية في مرمى التهديد الأميركي… مواقع رئيسية على قائمة الاستهداف!
