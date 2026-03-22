إيران تبدي استعدادها للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج
22 March 2026
29 secs ago
source: tayyar.org
نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية قوله اليوم الأحد إن بلاده على استعداد للتعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة لتحسين سلامة الملاحة البحرية وحماية البحارة في الخليج.
وقال علي موسوي إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء تلك المرتبطة "بأعداء إيران"، مضيفا أن المرور عبر هذا الممر المائي الضيق ممكن بالتنسيق مع طهران بشأن الترتيبات الأمنية.
وتابع: "إن الدبلوماسية تبقى أولوية لإيران، إلا أن وقف العدوان بشكل كامل، فضلا عن بناء الثقة المتبادلة، أكثر أهمية".
