الحرس الثوري عن الموجة 68 : الصواريخ متعددة الرؤوس من نوع "خرمشهر 4" و"قدر" استهدفت 25 موقعا في حيفا وتل أبيب
-
20 March 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
أصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني بيانا كشفت فيه تفاصيل الموجة الثامنة والستين من عملية "الوعد الصادق 4" التي نفذت تحت شعار "يا صاحب الزمان أدركني"، وفق وكالة "روسيا اليوم".
وذكر البيان أن ذلك "يأتي إهداء لشهداء الإعلام والمتحدث الشهيد العميد الدكتور نائيني"، حيث أظهرت العملية تنسيقا مشتركا بين القوة البحرية وقوة الجو-فضاء، ما يعكس مزيج القوة الإيرانية البحرية والجوية بما يخالف تصورات الأعداء.
وأفاد بأن الصواريخ متعددة الرؤوس من نوع "خرمشهر 4" و"قدر" استهدفت 25 موقعا في حيفا وتل أبيب، بعد إحداث خلل في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي متعددة الطبقات.
كما نفذت وحدات الطائرات المسيرة هجوما واسعا باستخدام عشرات الطائرات المسيرة على عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة. وفي الجانب البحري، استهدفت وحدات الحرس ستة مستودعات دعم للقوات الأمريكية في قاعدة "الحد" بواسطة الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، ما أدى إلى تدمير معدات من منظومات "باتريوت" وإلحاق أضرار كبيرة بقاعدة "الشيخ عيسى".
وشدد البيان على ضرورة الإبلاغ عن أي نشاط بحري مشبوه عبر القناة 16 ليتم التعامل معه فورا، كما أكد أن مضيق هرمز مغلق بالكامل أمام القوات الأمريكية وحلفائها.
-
Just in
-
23 :40
حريق كبير في قاعدة فيكتوريا الأميركية - العراق
-
23 :32
إيران تقول إنه لا فائض نفطيا لديها لطرحه في الأسواق العالمية
-
23 :24
مراسلة الجديد: إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب التحذير الإسرائيلي
-
23 :24
ترامب: نقترب كثيرا من تحقيق أهدافنا وندرس تقليص جهودنا العسكرية في الشرق الأوسط
-
23 :20
ادرعي:إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء: - حارة حريك - الغبيري - الليلكي - الحدث - برج البراجنة - تحويطة الغدير - الشياح
-
23 :14
حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية للمرة السادسة مستوطنة كريات شمونة
-
-
Other stories
-
-
-
اليكم العرض الذي قدمته موسكو حول ايران ورفضته واشنطن!
-
ايران تعلق على مزاعم استهداف الحرس الثوري للحي اليهودي في مدينة القدس
-
جماعة تسمي نفسها "فصيل الزلزال" تنشر مشاهد قالت إنها لإضرام النار في مصنع لشركة أسلحة إسرائيلية في التشيك
-
نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين
-
عميلان سابقان في "إف بي آي" في دعوى قضائية: تم فصلنا بسبب تحقيقات ترامب
-
رئيسة فنزويلا بالوكالة تجري تعديلاً شاملاً في القيادة العليا للجيش
-
هيغسيث لنجله: الأميركيون الذين قُتلوا في الحرب الإيرانية «ماتوا من أجلك»
-
غابارد: أهداف أميركا في إيران تختلف عن أهداف إسرائيل
-
ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مع أبيها خلال تفقّد لقاعدة تدريبية في بيونغ يانغ
-
إسرائيل تكثف ضرباتها وتستهدف البنية التحتية في طهران
-
إعلام أمريكي: وحدة مارينز أمريكية تنشر بالمنطقة خلال أيام
-
إيران تتوعد مجددا
-
«واشنطن بوست»: رصد مسيرات فوق قاعدة أميركية يقيم بها وزيرا الخارجية والدفاع
-
إسرائيل: أضرار "بالغة" لثلاث طائرات بمطار بن جوريون جراء قصف إيراني
-
كان يزور ابنته مع نجله.. معلومات جديدة حول اغتيال لاريجاني
-
رصد مسيرات مجهولة فوق قاعدة عسكرية بواشنطن
-
ترامب: سندمر حقل بارس للغاز إذا قررت إيران مهاجمة قطر
-
إصابة سفينة بـ«مقذوف» قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز
-
إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية عنقودية إيرانية وسقوط رؤوس متفجرة في عدة مناطق
-
إسرائيل توسع هجماتها... غارات على شمال إيران لأول مرة
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
طوارئ الصحة تعلن الحصيلة الأولية للغارة على دير الزهراني
-
-
-
20 March 2026
-
"تصوير الضربات ممنوع".. بيان لبلدية مرجعيون!
-
-
-
20 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما يريده بري قبل التفاوض...
-
-
-
20 March 2026
-
هيئة مدينة بشري في التيار الوطني الحر نعت "الرفيق والأخ طوني سليمان رحمة"
-
-
-
20 March 2026
-
باسيل: لا مقارنة بين قوة يسوع وعنف جنكيز خان!
-
-
-
20 March 2026
-
شو الوضع؟ الحرب المتفلتة متواصلة وواشنطن ترسم المطلوب من لبنان: لا وقف للحرب من دون التفاوض
-
-
-
20 March 2026
-
وزارة الخزانة الأميركية: إدراج ١٦ شخصًا وكيانًا على لائحة العقوبات بتهمة تحويل الأموال ل " الحزب" !
-
-
-
20 March 2026
-
سماع دوي انفجارات في القطاع الشرقي...اليكم اسبابها!
-
-
-
20 March 2026
-
اليكم العرض الذي قدمته موسكو حول ايران ورفضته واشنطن!
-
-
-
20 March 2026
-
"حزب الله" : استهجان شديد لمضمون الإحاطة التي قدمتها بلاسخارت
-
-
-
20 March 2026