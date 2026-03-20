أصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني بيانا كشفت فيه تفاصيل الموجة الثامنة والستين من عملية "الوعد الصادق 4" التي نفذت تحت شعار "يا صاحب الزمان أدركني"، وفق وكالة "روسيا اليوم".





وذكر البيان أن ذلك "يأتي إهداء لشهداء الإعلام والمتحدث الشهيد العميد الدكتور نائيني"، حيث أظهرت العملية تنسيقا مشتركا بين القوة البحرية وقوة الجو-فضاء، ما يعكس مزيج القوة الإيرانية البحرية والجوية بما يخالف تصورات الأعداء.







وأفاد بأن الصواريخ متعددة الرؤوس من نوع "خرمشهر 4" و"قدر" استهدفت 25 موقعا في حيفا وتل أبيب، بعد إحداث خلل في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي متعددة الطبقات.







كما نفذت وحدات الطائرات المسيرة هجوما واسعا باستخدام عشرات الطائرات المسيرة على عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة. وفي الجانب البحري، استهدفت وحدات الحرس ستة مستودعات دعم للقوات الأمريكية في قاعدة "الحد" بواسطة الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، ما أدى إلى تدمير معدات من منظومات "باتريوت" وإلحاق أضرار كبيرة بقاعدة "الشيخ عيسى".







وشدد البيان على ضرورة الإبلاغ عن أي نشاط بحري مشبوه عبر القناة 16 ليتم التعامل معه فورا، كما أكد أن مضيق هرمز مغلق بالكامل أمام القوات الأمريكية وحلفائها.

