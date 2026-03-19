إيران تتوعد مجددا
19 March 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
توعدت إيران مجددا اليوم بتدمير البنى التحتية لإنتاج المحروقات في المنطقة، إذا ما تعرضت منشآتها للطاقة للهجوم مرة أخرى خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.
وقال "مقر خاتم الأنبياء" القيادة العملياتية للجيش، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس :"نحذّر العدو من أنه ارتكب خطأ فادحا بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والرد جار ولم ينته بعد".
أضاف :"إذا تكرر الأمر، فإن الهجمات على البنية التحتية للطاقة الخاصة بكم وبحلفائكم لن تتوقف حتى يتم تدميرها بالكامل، وسيكون ردنا أشد بكثير من هجمات الليلة الماضية".
Just in
14 :03
الخارجية الهندية: الهجمات على البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج غير مقبولة
14 :00
الحزب: استهدفنا قاعدة تيفن شرق عكا بصلية صـاروخية عند الساعة 10:00 الخميس
13 :56
غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً عند أطراف بلدة كفرشوبا
13 :42
إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان! تتمة
13 :36
غارة تصيب صحافيًا بجروح! (وطنية) تتمة
13 :34
الجيش الإسرائيلي يستهدف بلدة ابل السقي قضاء بعدة قذائف
Other stories
«واشنطن بوست»: رصد مسيرات فوق قاعدة أميركية يقيم بها وزيرا الخارجية والدفاع
إسرائيل: أضرار "بالغة" لثلاث طائرات بمطار بن جوريون جراء قصف إيراني
كان يزور ابنته مع نجله.. معلومات جديدة حول اغتيال لاريجاني
رصد مسيرات مجهولة فوق قاعدة عسكرية بواشنطن
ترامب: سندمر حقل بارس للغاز إذا قررت إيران مهاجمة قطر
إصابة سفينة بـ«مقذوف» قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز
إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية عنقودية إيرانية وسقوط رؤوس متفجرة في عدة مناطق
إسرائيل توسع هجماتها... غارات على شمال إيران لأول مرة
قطر تستنكر الاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية
قطر للطاقة عن الهجمات الصاروخية على مدينة راس لفان الصناعية: أضرار جسيمة ولا وفيات
بالفيديو - تعرض مدينة رأس لفان الصناعية في قطر لهجمات صاروخية ووقوع اضرار جسيمة
إصابة مطار بن غوريون بـ"شظايا" إثر هجوم صاروخي
الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات
استخدمتها أميركا في إيران.. ما هي القنابل الخارقة للتحصينات؟
من كلمة واحدة.. منشور ترامب الغامض يثير التكهنات
"لا أستطيع بضمير مرتاح دعم حرب إيران".. استقالة مسؤول استخباراتي أمريكي بارز
بدفع من ترامب.. مجلس الشيوخ يبدأ نقاش قانون الانتخابات
الرئيس الكوبي يتعهد بـ«مقاومة منيعة» في ضوء تهديد ترمب
خبير أمريكي: الحرب الإيرانية خرجت عن السيطرة
تقرير: هكذا نفذت إسرائيل عملية اغتيال لاريجاني
إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان!
19 March 2026
غارة تصيب صحافيًا بجروح!
19 March 2026
العراق.. غارات على قواعد أمريكية وقصف لمقار الحشد الشعبي يوقع قتلى وجرحى
19 March 2026
ميريام فارس تكشف من خلال صورة عن موهبة ابنها الرياضية
19 March 2026
خرق خطير في "ميتا" بسبب وكيل ذكاء اصطناعي منفلت
19 March 2026
بسبب المسيرات الإيرانية.. طائرات تعود أدراجها وتحول مساراتها ورحلات تصل إلى 20 ساعة
19 March 2026
بري أعلن إعتذاره عن تقبل التهاني بعيد الفطر
19 March 2026
"فيفا" يناقش مشاركة إيران في كأس العالم
19 March 2026
خاص - باريس تختبر التسوية!
19 March 2026
إعلام: إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر
19 March 2026