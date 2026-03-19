توعدت إيران مجددا اليوم بتدمير البنى التحتية لإنتاج المحروقات في المنطقة، إذا ما تعرضت منشآتها للطاقة للهجوم مرة أخرى خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.



وقال "مقر خاتم الأنبياء" القيادة العملياتية للجيش، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس :"نحذّر العدو من أنه ارتكب خطأ فادحا بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والرد جار ولم ينته بعد".



أضاف :"إذا تكرر الأمر، فإن الهجمات على البنية التحتية للطاقة الخاصة بكم وبحلفائكم لن تتوقف حتى يتم تدميرها بالكامل، وسيكون ردنا أشد بكثير من هجمات الليلة الماضية".