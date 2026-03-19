هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بتدمير حقل "بارس الجنوبي" للغاز، في حال استهدافها مجددا لمنشآت الطاقة، وذلك في تصعيد لافت عقب التطورات الأخيرة في المنطقة.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى "تدمير الحقل بالكامل بقوة هائلة"، إذا أقدمت طهران على مهاجمة دول "بريئة" مثل قطر، محذرا من تداعيات خطيرة لأي تصعيد جديد.



ويأتي هذا التهديد بعد أن شنت إسرائيل هجوما على حقل بارس الجنوبي، استهدف جزءا محدودا منه، وفق ما أوردته تصريحات أميركية.



ويوم الأربعاء، قال ترامب ​إن إسرائيل هي ‌من نفذت الهجوم على حقل ‌غاز ‌بارس الجنوبي الإيراني وإن الولايات المتحدة ‌وقطر لم تشاركا فيه.