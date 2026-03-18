



تؤكد قطر للطاقة أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية.



وتم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم، حيث تسببت في أضرار جسيمة. ولم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم.



قطر للطاقة ستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة.