بالفيديو - تعرض مدينة رأس لفان الصناعية في قطر لهجمات صاروخية ووقوع اضرار جسيمة
18 March 2026
18 mins ago
source: tayyar.org
BREAKING: A fire has erupted at Qatar's Ras Laffan refinery following an Iranian attack, according to Qatar's Interior Ministry— Faytuks News (@Faytuks) March 18, 2026
Ras Laffan is home to the world's largest LNG facility pic.twitter.com/7fzFddQTbV
Just in
21 :12
باسيل عبر تلفزيون الغد:
- سياسة نتنياهو هي الحرب وهو يرى انها تمدد بقاءه برئاسة الحكومة ويتحدث عن سلام بالقوة بينما السلام لا يقوم الا على العدالة
- البعض يربطنا بايران لكن نحن نرفض ربطنا بأي محور وللأسف قد تقف حرب ايران ولا تقف بلبنان
- فصل جنوب الليطاني عن باقي الجنوب ولبنان يخيفنا جراء الطمع بالارض اللبنانية وليس بسبب اقامة شريط عازل لأنه يعرف انه لا يحميه
- التطهير العرقي الذي يحصل خطير جدا ونريد كل اللبنانيين ان يبقوا في ارضهم، المسيحيين وغير المسيحيين، ولا يمكن التمييز بين شعبنا
21 :10
قطر للطاقة عن الهجمات الصاروخية على مدينة راس لفان الصناعية: أضرار جسيمة ولا وفيات تتمة
21 :07
القناة 15 الاسرائيلية: أبعد عملية إطلاق من لبنان: إطلاق صواريخ لمسافة أكثر من 200 كيلومتر من لبنان نحو غلاف غزة
20 :45
قناة 14 الاسرائيلية: قصف عنيف من لبنان ودويّ صفارات الإنذار في الشمال
20 :34
حزب الله: استهدفنا موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب الحدودية بسرب من المُسيّرات الانقضاضية
20 :26
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل
إصابة مطار بن غوريون بـ"شظايا" إثر هجوم صاروخي
الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات
استخدمتها أميركا في إيران.. ما هي القنابل الخارقة للتحصينات؟
من كلمة واحدة.. منشور ترامب الغامض يثير التكهنات
"لا أستطيع بضمير مرتاح دعم حرب إيران".. استقالة مسؤول استخباراتي أمريكي بارز
بدفع من ترامب.. مجلس الشيوخ يبدأ نقاش قانون الانتخابات
الرئيس الكوبي يتعهد بـ«مقاومة منيعة» في ضوء تهديد ترمب
خبير أمريكي: الحرب الإيرانية خرجت عن السيطرة
تقرير: هكذا نفذت إسرائيل عملية اغتيال لاريجاني
هجوم بمسيرات يستهدف السفارة الأميركية في بغداد
قنابل خارقة.. ضربات أميركية تستهدف صواريخ إيرانية قرب هرمز
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل هجوم عنيف استهدف إسرائيل: "انتقاما للاريجاني ومرافقيه"
إعلام إسرائيلي: قتيلان وأضرار كبيرة بمحطة قطار "سييدور" بـ"تل أبيب" جراء صواريخ إيران
مجلس الأمن القومي الإيراني: إستشهاد لاريجاني مع ابنه!
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن
EXCLUSIVE
خاص - سيناريو “نموذج صربيا” يلوح في الأفق الإيراني؟
ترامب عن ستارمر: قلت له إننا لا نريد حاملات طائراته
نتنياهو تعليقاً على اغتيال كبار المسؤولين في إيران: "مناوباتهم في الحرس الثوري قصيرة جداً"
في حدث نادر... ملك إسبانيا يعترف بانتهاكات بلاده خلال الحقبة الاستعمارية
ترامب للناتو: نحميكم 40 عاما وترفضون مساعدتنا في مضيق هرمز
قطر للطاقة عن الهجمات الصاروخية على مدينة راس لفان الصناعية: أضرار جسيمة ولا وفيات
18 March 2026
حزب الله: اسقطنا مسيرة فوق المروانية واستهدفنا قاعدة عين زيتيم في صفد وثكنة يوآف في الجولان بالمسيرات وتجمعا للعدو في كريات شمونة
18 March 2026
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد في اتجاه تدميري عنيف وإسرائيل تتعمد استهداف المدنيين: ضرب منشآت الطاقة يُنذِر بالأسوأ!
18 March 2026
حزب الله معزيا بلاريجاني: اغتيال القادة لن يكسر من إرادة إيران ولن ينال من عزيمة قيادتها وشعبها ومجاهديها
18 March 2026
بيان لسعد الحريري... وهذا ما جاء فيه
18 March 2026
حزب الله: استهدفنا تجمعات لجيش العدو في كريات شمونة بالمسيّرات وفي العديسة وشوميرا بالصواريخ وتصدينا لقوة حاولت التقدم باتجاه الطيبة
18 March 2026
دار الفتوى: الجمعة أول أيام عيد الفطر
18 March 2026
وفد من التيار الوطني الحر برئاسة خوري زار "التقدمي": الجيش هو الضمانة وتأكيد الحفاظ على الإستقرار
18 March 2026
حجار بزيارة ميدانية إلى بلدتي القليعة ومرجعيون
18 March 2026
وزارة الصحة تنشر أعداد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان
18 March 2026