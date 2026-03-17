ترامب: سننهي الحرب قريبا ولا اعرف مع من يمكن التفاوض في إيران... قاسم سليماني كان جنرالا بارعا
17 March 2026
26 mins ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف من يمكن التفاوض معه في إيران، واصفا القيادات الإيرانية الحالية بأنها غير معروفة وربما لم تعد على قيد الحياة.
ووصف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بأنه كان شخصا وحشيا ومروعا لكنه كان جنرالا بارعا، معتبرا أن المستويات الذهنية للخصوم الإيرانيين عالية جدا، واصفا في الوقت ذاته اللعبة الجارية في المنطقة بأنها شطرنج على أعلى المستويات مع لاعبين أذكياء جدا.
وفيما يخص انتهاء الحرب مع إيران، أشار ترامب إلى أن العملية ستختتم قريبا، متوقعا أن تصبح المنطقة أكثر أمانا عند اكتمالها، لكنه استبعد أن يتم ذلك فورا، مؤكدا أن المفاوضات والتعاملات تتطلب ذكاء واستراتيجية دقيقة.
وحول هرمز، قال ترامب إن الملاحة غير آمنة حاليا، مشيرا إلى القلق من الألغام البحرية التي قد تهدد السفن الكبرى بمليارات الدولارات.
وحذر ترامب من أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيكون كارثيا للمنطقة، مشيرا إلى أن استخدامه قد يحدث خلال ساعة أو يوم واحد من حصولهم عليه، وأن الانفجار لن يقتصر على إسرائيل بل سيطال كامل الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب أن الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على الدول المجاورة كانت معدة منذ وقت طويل، وأن التدخل العسكري الأمريكي حال دون اندلاع حرب نووية قد تتطور إلى صراع عالمي ثالث.
كما أشار إلى أن الصراعات الدينية أودت بحياة الناس أكثر من كل الحروب الأخرى مجتمعة، محذرا من تداعيات مشابهة في المنطقة.
وأكد ترامب أن بعض الدول كانت داعمة للولايات المتحدة في هذه الأزمة، فيما سيعلن عن الأسماء لاحقا.
08 :37
الجزيرة: إطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي
08 :30
خاص - التفاوض غطاء للحرب أم بداية نهايتها؟! تتمة
08 :27
بالصور - العملية البرية الإسرائيلية.. فرق خاصة تدخل جنوب لبنان! تتمة
08 :09
الجيش الإسرائيلي: قوات من الفرقة 36 بدأت منذ أيام تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان
08 :09
سعر الذهب يرتفع تتمة
08 :05
غارة إسرائيلية عنيفة إستهدفت عريض بلدة دبين قضاء مرجعيون
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
