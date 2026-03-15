ترامب يشكك في كون المرشد الإيراني الجديد على قيد الحياة: لم يظهر حتى الآن
15 March 2026
source: tayyar.org
شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما إذا كان المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، بعد أن أصدر بيانه الأول كقائد للبلاد يوم الخميس دون ظهور علني، وفق وكالة "روسيا اليوم".
وقال ترامب في تصريحات لشبكة "إن بي سي" نيوز: "لا أعرف حتى ما إذا كان على قيد الحياة. حتى الآن، لم يتمكن أحد من إظهاره"، وأضاف: "أسمع أنه ليس على قيد الحياة، وإذا كان كذلك، فعليه أن يفعل شيئا ذكيا جدا لبلده، وهو الاستسلام"، واصفا خبر وفاته بأنه "شائعة".
وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن خامنئي الابن "أصيب ومن المحتمل أن يكون مشوها"، ووصف بيانه المكتوب بأنه "بيان ضعيف".
وأضاف هيغسيث: "إيران لديها الكثير من الكاميرات والكثير من مسجلات الصوت. لماذا بيان مكتوب؟ أعتقد أنكم تعرفون لماذا. والده: ميت؛ إنه خائف، مصاب، هارب، ويفتقر إلى الشرعية".
