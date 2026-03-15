الحرس الثوري يتوعد نتنياهو
15 March 2026
22 secs ago
source: الميادين
أعلن الحرس الثوري في إيران عن تنفيذ الموجة الـ52 من عملية "وعد صادق 4"، والتي استهدفت عمق الأراضي المحتلة وقواعد عسكرية أميركية في المنطقة، في إطار رد واسع ومنسّق.
وأكّد بيان الحرس تدمير مراكز تجمع للقوات الأميركية في قاعدة "الحرير" بأربيل، وقاعدتي "علي السالم" و"عارفجان" في الكويت، مشدداً على أن هذه الجولة تمثل "الثأر الدموي" لشهداء المناطق الصناعية الذين قضوا في اعتداءات إرهابية صهيونية أميركية.
واختتم البيان بلهجة وعيد شديدة، مؤكداً أنه "إذا كان المجرم وقاتل الأطفال نتنياهو لا يزال على قيد الحياة، فإننا سنواصل ملاحقته حتى ينال جزاءه"، في إشارة إلى استمرار العمليات حتى تحقيق كامل أهدافها الردعية.
وفجر اليوم، هزّت سلسلة من انفجارات عنيفة وسط فلسطين المحتلة ومنطقة "تل أبيب" الكبرى، في إثر موجة واسعة من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت عمق الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي أدّى لتصاعد ألسنة النيران وسط حالة من الذعر والإرباك سادت صفوف المستوطنين.
وكان الحرس قد نفذ منذ وقت قصير، الموجة الـ51 من العملية نفسها، استهدف خلالها "قاعدة الخرج" في السعودية ضد قوات الجيش الأميركي.
Just in
07 :39
غارة إسرائيلية على بلدة دبين في جنوب لبنان
07 :35
وول ستريت جورنال الأميركية: الأوروبيون قد يترددون في مساعدة واشنطن في معركة أغلبهم لا يبدو مؤيدًا لها
07 :31
وكالة تسنيم: القبض على 20 شخصا في شمال غرب إيران بتهمة إبلاغ إسرائيل بتفاصيل موقع عسكري
07 :30
احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و13 جريحا في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الاخيرة
07 :25
وول ستريت جورنال الأميركية: لا يبدو أن إيران ستتراجع رغم تصريحات ترامب الأخيرة
07 :18
فرنسا: موقفنا في الشرق الأوسط دفاعي ولم يتغير حتى الآن
الدفاعات الخليجية تُدمر 12 «باليستياً» و50 «مسيّرة»... وإصابة 3 عسكريين كويتيين
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران تضرب قلب "البلاد"... انفجارات وحرائق في "تل أبيب"
هجوم صاروخي إيراني مكثف على إسرائيل فجر الأحد وسط حالة ذعر واسعة
ترامب: دمرنا معظم جزيرة خرج وقد نشن ضربات جديدة
فرنسا مستعدة لتسهيل واستضافة محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل
بعد استهداف قاعدة فرنسية في العراق… اتصال بين ماكرون والسوداني
عن الحرب على لبنان.. سيناتور أميركي: لا يمكن التواطؤ في حروب نتنياهو
كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية
ترامب: نفّذنا واحدة من أقوى الغارات في الشرق الأوسط...
«إف بي آي» يحقق في إطلاق نار بجامعة في فرجينيا بوصفه «عملاً إرهابياً»
إدارة ترمب تنتقد «سي إن إن» بعد بث جزء من بيان مرشد إيران الجديد
مسؤولون إسرائيليون: هاجمنا إيران من دون خطة واقعية لتغيير النظام
كيف أنفق هيغسيث 93 مليار دولار في شهر؟
مقتل مهاجم بعد اقتحامه كنيسا يهودياً في ميشيغان الأميركية بشاحنة
شرطة بريطانيا تستخدم نهر التايمز فاصلاً بين مظاهرات مناصرة ومناهضة لإيران
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا
ترامب: ترقّبوا ما سيحدث..!
سكاي نيوز عربية: أميركا.. مقتل شخص اقتحم كنيسا يهوديا في ميشيغين بشاحنة
سكاي نيوز عربية: صحيفة: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
الاستخبارات الأمريكية: النظام الإيراني لا يزال متماسكا ولا مؤشرات على انهيار وشيك
-
Just in
-
07 :39
غارة إسرائيلية على بلدة دبين في جنوب لبنان
-
07 :35
وول ستريت جورنال الأميركية: الأوروبيون قد يترددون في مساعدة واشنطن في معركة أغلبهم لا يبدو مؤيدًا لها
-
07 :31
وكالة تسنيم: القبض على 20 شخصا في شمال غرب إيران بتهمة إبلاغ إسرائيل بتفاصيل موقع عسكري
-
07 :30
احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و13 جريحا في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الاخيرة
-
07 :25
وول ستريت جورنال الأميركية: لا يبدو أن إيران ستتراجع رغم تصريحات ترامب الأخيرة
-
07 :18
فرنسا: موقفنا في الشرق الأوسط دفاعي ولم يتغير حتى الآن
تقرير: إسرائيل تواجه نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية
15 March 2026
من هي الشخصية المستهدفة في منطقة الشرحبيل – بقسطا شمال شرق مدينة صيدا؟
15 March 2026
الدفاعات الخليجية تُدمر 12 «باليستياً» و50 «مسيّرة»... وإصابة 3 عسكريين كويتيين
15 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأحد 15 آذار 2026
15 March 2026
الجيش الأميركي يحدد هوية 6 جنود قتلوا في العراق
15 March 2026
غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان و"حزب الله" يرد بقصف الشمال
15 March 2026
مصدر عسكري لبناني يؤكد لـ «الأنباء» عدم قطع طريق الخردلي بالكامل
15 March 2026
لبنان وإسرائيل يقتربان من التفاوض المباشر... بري لـ«الشرق الأوسط»: إيجابيتي رهن وقف النار وعودة النازحين
15 March 2026
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران تضرب قلب "البلاد"... انفجارات وحرائق في "تل أبيب"
15 March 2026
هجوم صاروخي إيراني مكثف على إسرائيل فجر الأحد وسط حالة ذعر واسعة
