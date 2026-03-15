أعلن الحرس الثوري في إيران عن تنفيذ الموجة الـ52 من عملية "وعد صادق 4"، والتي استهدفت عمق الأراضي المحتلة وقواعد عسكرية أميركية في المنطقة، في إطار رد واسع ومنسّق.



وأكّد بيان الحرس تدمير مراكز تجمع للقوات الأميركية في قاعدة "الحرير" بأربيل، وقاعدتي "علي السالم" و"عارفجان" في الكويت، مشدداً على أن هذه الجولة تمثل "الثأر الدموي" لشهداء المناطق الصناعية الذين قضوا في اعتداءات إرهابية صهيونية أميركية.



واختتم البيان بلهجة وعيد شديدة، مؤكداً أنه "إذا كان المجرم وقاتل الأطفال نتنياهو لا يزال على قيد الحياة، فإننا سنواصل ملاحقته حتى ينال جزاءه"، في إشارة إلى استمرار العمليات حتى تحقيق كامل أهدافها الردعية.





وفجر اليوم، هزّت سلسلة من انفجارات عنيفة وسط فلسطين المحتلة ومنطقة "تل أبيب" الكبرى، في إثر موجة واسعة من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت عمق الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي أدّى لتصاعد ألسنة النيران وسط حالة من الذعر والإرباك سادت صفوف المستوطنين.



وكان الحرس قد نفذ منذ وقت قصير، الموجة الـ51 من العملية نفسها، استهدف خلالها "قاعدة الخرج" في السعودية ضد قوات الجيش الأميركي.