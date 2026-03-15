الميادين: صواريخ إيرانية تدك "تل أبيب"، وصافرات الإنذار تدوي دون انقطاع وسط انفجارات عنيفة وحرائق في "بني براك"، ووسائل إعلام إسرائيلية تقرّ بسقوط شظايا صاروخية.





في تطورٍ ميداني متسارع، هزّت سلسلة من الانفجارات العنيفة وسط فلسطين المحتلة ومنطقة "تل أبيب" الكبرى، في إثر موجة واسعة من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت عمق الكيان الإسرائيلي.





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ النيران لا تتوقف من عدّة أماكن في "تل أبيب" بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، مضيفة أنّ "القصف من إيران أدّى إلى حرائق في الرملة وحولون".



وأشارت إلى أنّ صافرات الإنذار دوّت من دون انقطاع في منطقة "المركز" ومحيط "تل أبيب" ومطار بن غوريون وصولاً إلى مستوطنة "أفيفيم" في الجليل الأعلى ومستوطنة "المطلة"، فيما وثقت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة النيران وسط "تل أبيب" من جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر.





من جهتها، أقرّت القناة "12" الإسرائيلية، بسقوط شظايا صاروخية في مدينة "بني براك" شرق "تل أبيب"، بينما باشرت قوات الاحتلال تمشيط مواقع عدّة في الوسط شهدت سقوط بقايا صواريخ اعتراضية وشظايا ناتجة عن الضربة الإيرانية، وسط حالة من الذعر والإرباك سادت صفوف المستوطنين.





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ رسائل إيرانية وصلت إلى هواتف الإسرائيليين تقول خذوا أنفاسكم الأخيرة نار غضبنا لن تكف عنكم في أيّ مكان.