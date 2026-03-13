قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، "إننا ندمر النظام الإرهابي في إيران تدميراً شاملاً؛ عسكرياً واقتصادياً ومن كافة النواحي الأخرى".



وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "لقد اندثرت البحرية الإيرانية، ولم يعد لسلاح الجو وجود، كما تتعرض صواريخهم وطائراتهم المسيرة وكل ما يملكونه للإبادة، وقد مُحي قادتهم من على وجه الأرض".



وتابع: "إننا نمتلك قوة نيران لا مثيل لها، وذخائر غير محدودة، ووقتاً وفيراً؛ فترقبوا ما سيحل بهؤلاء الحثالة المختلين عقلياً اليوم".



وأكمل: "لقد دأبوا على قتل الأبرياء في شتى أنحاء العالم طوال 47 عاماً، والآن، أنا بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة أقوم بقتلهم. ويا له من شرف عظيم أن أقوم بذلك".



وقال الرئيس الأميركي، الخميس، إن ما يهمه هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط وربما العالم.



وأوضح ترامب أن "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم بفارق كبير، لذلك عندما ترتفع أسعار النفط نجني الكثير من المال".



وأضاف: "لكن ما يهمني أكثر، ولديه أهمية بالنسبة لي بصفتي رئيسا، هو منع الإمبراطورية الشريرة، إيران، من امتلاك أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط بل والعالم بأسره"، مشددا: "لن أسمح بحدوث ذلك أبدا. شكرا على اهتمامكم بهذا الأمر".

