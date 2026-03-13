سكاي نيوز عربية: أميركا.. مقتل شخص اقتحم كنيسا يهوديا في ميشيغين بشاحنة
13 March 2026
10 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: قُتل شخص أمس الخميس بعدما صدم بشاحنته كنيسا يهوديا في ديترويت بولاية ميشيغن الأميركية ما تسبب باندلاع حريق واستدعى استجابة أمنية واسعة النطاق.
وقال قائد شرطة مقاطعة أوكلاند مايكل بوتشارد لوسائل إعلام إن حراس الأمن أطلقوا النار على المهاجم بعدما اقتحم أبواب كنيس "تامبل إزرايل" في ويست بلومفيلد.
وأضاف بوتشارد في مؤتمر صحافي، أنه لم يصب أي من موظفي الكنيس أو الأطفال الذين كانوا فيه بأذى، لكن "نقل 30 عنصرا القوات الأمنية إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان بعد جهود الإخلاء".
ولفت بوتشارد إلى أن المهاجم في ميشيغن صدم مبنى الكنيس بشاحنته ثم قادها في أحد الممرات حيث اشتبك معه حراس الأمن.
وتابع قائلا: "لا يمكننا تحديد سبب مصرعه في هذه المرحلة، لكن الأمن اشتبك مع المشتبه به بإطلاق النار".
وأوضح أن المهاجم بدا كأنه بمفرده في المركبة، لافتا إلى أن كلابا بوليسية كانت تفتشها بحثا عن
-
