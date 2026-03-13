الاستخبارات الأمريكية: النظام الإيراني لا يزال متماسكا ولا مؤشرات على انهيار وشيك
13 March 2026
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: تشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى أن النظام الإيراني لا يزال متماسكا، ولا توجد مؤشرات على انهيار وشيك أو انقسامات كبيرة داخله، رغم مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.
ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" وقناة "إن بي سي نيوز" عن مصادر مطلعة، خلصت وكالة الاستخبارات المركزية قبل بدء الحملة العسكرية في 28 فبراير، إلى أنه، في حال مقتل خامنئي، سيتم استبداله بمسؤولين متشددين من داخل النظام، بمن فيهم الحرس الثوري.
وقد تحقق ذلك بتعيين نجله مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا.
وأظهر تحليل منفصل أجراه مجلس الاستخبارات الوطني قبل العملية العسكرية، أن الضربات الجوية وحدها لن تؤدي إلى الإطاحة بالنظام الديني، معتبرا أن وصول حركة معارضة إلى السلطة "أمر بعيد المنال".
ورفض مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد التعليق على التقرير.
وكتب الخبير كريم سجادبور من مؤسسة كارنيغي في مجلة "ذا أتلانتيك" أن الجهاز العسكري والديني الإيراني يبدو عازما على مضاعفة توجهاته المتشددة باختيار نجل خامنئي.
وأضاف ساخرا: "ربما كان ترامب يأمل أن يؤدي القضاء على خامنئي إلى ظهور ديلسي رودريغيز إيرانية (براغماتية)، لكنه أنتج بدلا من ذلك كيم جونغ أون إيرانيا ناشئا"
