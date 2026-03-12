كدمة وكسر وجروح.. مصدر يكشف تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي
أفاد مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" بأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أُصيب بكسر في القدم وبجروح طفيفة أخرى خلال اليوم الأول من الحرب.
وبحسب المصدر، فإن خامنئي، البالغ من العمر 56 عاما، تعرّض أيضا لكدمة حول عينه اليسرى، إضافة إلى جروح سطحية طفيفة في الوجه.
وفي السياق ذاته، قال السفير الإيراني لدى قبرص علي رضا سالاريان لصحيفة الغارديان، الأربعاء، إن مجتبى خامنئي أُصيب في الغارة الجوية نفسها التي أسفرت عن مقتل والده، علي خامنئي، إلى جانب 5 آخرين من أفراد العائلة.
وأضاف سالاريان أن غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني أو الإدلاء بأي كلمة منذ إعلان تعيينه في المنصب، يعود إلى إصاباته، قائلاً: "لا أعتقد أنه في وضع مريح يسمح له بإلقاء خطاب".
من جهته، قال يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات أوردتها وكالة إيسنا الإيرانية شبه الرسمية، إنه سمع بأن خامنئي أُصيب، لكنه أكد أن المرشد الجديد "بخير ولا توجد أي مخاوف".
وفي ظل غيابه، لجأت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إلى استخدام مواد أرشيفية محدودة لمجتبى خامنئي، مع الاستعانة بصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي لسد النقص في اللقطات المتاحة.
ويرى مراقبون أن المرشد الجديد، رغم أنه ليس من كبار رجال الدين، يرتبط بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني والنخبة الاقتصادية للنظام، ويُعتقد أنه لا يقل تشدداً عن والده، وربما يفوقه تشدداً.
12 :27
"الحزب" كان يخطّط لإطلاق 600 صاروخ؟ تتمة
-
12 :26
وكالة "فارس" الإيرانيّة: مقتل ٣٣ طالبًا جامعيًّا منذ بداية الحرب
-
12 :25
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع "طالقان" النووي في إيران
-
12 :22
انطلاق صفارات الإنذار في مناطق شمالي إسرائيل
-
12 :19
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تسيطر الحكومة اللبنانية على حزب الله فسنسيطر على الأرض وسنفعل ذلك بأنفسنا
-
12 :18
"إخلاء بعض الطرقات وإغلاقها"... بلديّة عشقوت توضّح! تتمة
-
-
-
حرب إيران تكلف أمريكا 11.3 مليار دولار في أسبوع واحد
-
أحدها إسرائيلية.. أبناء ترامب يستثمرون بشركات مسيرات حربية
-
أمريكا قصفت مدرسة البنات بإيران بعد استخدام بيانات قديمة
-
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا
-
يدفعها من ماله الخاص.. "هدية غريبة" من ترامب تثير التساؤلات
-
كم بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران؟
-
فصائل عراقية توجه تحذيراً للشرع من التحرك في اتجاه لبنان!
-
ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز
-
ظهر في مقطع فيديو "للحزب"... من هو الجندي الإسرائيلي المصاب؟
-
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران
-
اعتقال مواطن روسي خطط لهجمات مسيرات على طائرات عسكرية
-
"المطر الأسود" في طهران.. ظاهرة صحية خطيرة
-
إصابة ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا حتى الآن في الحرب مع إيران
-
مقتل 6 في حريق بحافلة سويسرية بعد إضرام أحد الركاب النار في نفسه
-
عثرت على إبستين ميتاً في زنزانته.. حارسة السجن تلقت أموالاً غامضة
-
إدارة ترمب: كلفة أول يومين للحرب على إيران 5.6 مليار دولار
-
كندا.. إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو ولا أنباء عن إصابات
-
بعد أنباء إصابته… نجل بزشكيان يكشف ما جرى مع مجتبى خامنئي
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة
-
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته
-
12 :27
"الحزب" كان يخطّط لإطلاق 600 صاروخ؟ تتمة
-
12 :26
وكالة "فارس" الإيرانيّة: مقتل ٣٣ طالبًا جامعيًّا منذ بداية الحرب
-
12 :25
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقع "طالقان" النووي في إيران
-
12 :22
انطلاق صفارات الإنذار في مناطق شمالي إسرائيل
-
12 :19
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تسيطر الحكومة اللبنانية على حزب الله فسنسيطر على الأرض وسنفعل ذلك بأنفسنا
-
12 :18
"إخلاء بعض الطرقات وإغلاقها"... بلديّة عشقوت توضّح! تتمة
"الحزب" كان يخطّط لإطلاق 600 صاروخ؟
-
-
-
12 March 2026
-
مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية مادما بالضفة الغربية
-
-
12 March 2026
-
"إخلاء بعض الطرقات وإغلاقها"... بلديّة عشقوت توضّح!
-
-
-
12 March 2026
-
الكهرباء الكويتية: خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة
-
-
12 March 2026
-
أحدها إسرائيلية.. أبناء ترامب يستثمرون بشركات مسيرات حربية
-
-
-
12 March 2026
-
إسرائيل تهاجم "موقعا نوويا" في إيران
-
-
-
12 March 2026
-
مقتل نحو 20 من الحشد الشعبي في قصف جوي غربي العراق
-
-
12 March 2026
-
إسرائيل توسّع انتشارها في لبنان.. من 5 إلى 18 نقطة عسكرية
-
-
-
12 March 2026
-
أمريكا قصفت مدرسة البنات بإيران بعد استخدام بيانات قديمة
-
-
-
12 March 2026
-
دراسة: التوقف عن استخدام حقن نزول الوزن يمكن أن يؤدي لاستعادة سريعة للوزن المفقود
-
-
12 March 2026