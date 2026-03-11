فصائل عراقية توجه تحذيراً للشرع من التحرك في اتجاه لبنان!
11 March 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
حذرت تنسيقية المقاومة العراقية، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع من أن أي تحرك عدائي باتجاه الأراضي اللبنانية.
وجاء في بيان للمقاومة، "نحذر المدعو "أبو محمد الجولاني" من أن أي تحرك عدائي باتجاه الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع العدو الصهيوأمريكي، وبأي ذريعة كانت، سيكون بمثابة إعلان حرب على محور المقاومة بأكمله".
وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية في العراق التي أذاقت قوات الاحتلال الأمريكي الويلات، وتركت جثث الدواعش لذئاب الوديان، قادرة على وأد حركتكم إذا ما تورطتم في محاولة النيل من بيئة المقاومة أو حزب الله".
وتابع "نحن نرى غدر السلطة الجديدة في سوريا، ونراقب التنسيق مع العدو، ونقول بكل وضوح: إن تجرأتم على انتهاك سيادة لبنان وشعبه الصابر، المقاوم، فسنجعل من أرضكم ساحة مفتوحة للنار، وقد أعذر من أنذر"، وفق البيان.
Just in
21 :08
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل حذّرت حكومة لبنان عبر وسطاء "كبح جماح حزب الله وإلا ستُهاجم منشآت مدنية"
21 :06
عراقجي: العدو قصف أحد فروع أقدم بنك في إيران بينما كان مليئا بالموظفين وقواتنا المسلحة ستنتقم لهذه الجريمة
21 :01
الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجمات مكثفة على أهداف في بيروت
21 :00
مسؤول إسرائيلي: نواجه أول ضربة منسقة من حزب الله وإيران بوقت واحد
20 :59
غارة استهدفت مدينة بنت جبيل
20 :58
ترامب: نشعر أننا بنزهة قصيرة في إيران وسننتهي
