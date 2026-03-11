حذرت تنسيقية المقاومة العراقية، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع من أن أي تحرك عدائي باتجاه الأراضي اللبنانية.

وجاء في بيان للمقاومة، "نحذر المدعو "أبو محمد الجولاني" من أن أي تحرك عدائي باتجاه الأراضي اللبنانية، بالتنسيق مع العدو الصهيوأمريكي، وبأي ذريعة كانت، سيكون بمثابة إعلان حرب على محور المقاومة بأكمله".



وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية في العراق التي أذاقت قوات الاحتلال الأمريكي الويلات، وتركت جثث الدواعش لذئاب الوديان، قادرة على وأد حركتكم إذا ما تورطتم في محاولة النيل من بيئة المقاومة أو حزب الله".

وتابع "نحن نرى غدر السلطة الجديدة في سوريا، ونراقب التنسيق مع العدو، ونقول بكل وضوح: إن تجرأتم على انتهاك سيادة لبنان وشعبه الصابر، المقاوم، فسنجعل من أرضكم ساحة مفتوحة للنار، وقد أعذر من أنذر"، وفق البيان.