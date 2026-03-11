ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز
11 March 2026
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه "لا يملك أي تأكيد، سواء من الأجهزة الشريكة أو من أجهزة استخباراتنا"، بشأن استخدام إيران للألغام البحرية في مضيق هرمز، مضيفا أن "هذا سيكون خيارا خطيرا" بالنسبة لطهران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال امس، إن "إيران تُعرّض نفسها لعواقب عسكرية غير مسبوقة إذا ما زرعت ألغاما في مضيق هرمز، الخاضع فعليا لسيطرتها. وبُعيد ذلك، أعلن الجيش الأميركي تدميره 16 سفينة إيرانية قال إنها زرعت ألغاما "بالقرب من المضيق".
-
