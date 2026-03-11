"المطر الأسود" في طهران.. ظاهرة صحية خطيرة
-
11 March 2026
-
30 secs ago
-
-
source: Skynews
-
حذر خبراء من مخاطر صحية وبيئية جسيمة قد يسببها ما يُعرف بـ"المطر الأسود" الذي شهدته العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب حرائق اندلعت في منشآت لتخزين النفط نتيجة غارات إسرائيلية.
وكانت حرائق قد اندلعت، السبت الماضي، في خزانات نفط بطهران بعد قصف استهدفها، ما أدى إلى تصاعد كميات كبيرة من الدخان والملوثات في الهواء، ودفع السلطات الإيرانية إلى تحذير السكان من احتمال تساقط أمطار حمضية وسامة.
ويقول خبراء إن احتراق الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز يطلق في الغلاف الجوي مركبات سامة، من بينها الهيدروكربونات وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت إضافة إلى معادن ثقيلة وجسيمات دقيقة.
وبفعل هذه الحرائق، تشكلت سحب دخانية كثيفة فوق سماء طهران، نقلتها الرياح إلى مناطق أخرى من البلاد، قبل أن تترسب الملوثات على شكل أمطار حمضية، وصفها مسؤولون إيرانيون بأنها أمطار "سوداء زيتية".
وأظهرت صور متداولة من العاصمة الإيرانية أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تغطي أجواء المدينة التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة، فيما أفاد سكان بملاحظة طبقة زيتية سميكة تغطي السيارات وأسقف المنازل.
ودعت جمعية الهلال الأحمر الإيراني السكان إلى البقاء في منازلهم لتجنب التعرض للأمطار الحمضية والغازات السامة، التي قد تتسبب في حروق كيميائية بالجلد وأضرار خطيرة للجهاز التنفسي.
من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تراكم الهيدروكربونات وأكاسيد الكبريت ومركبات النيتروجين في الهواء، إلى جانب الأمطار السوداء والحمضية، يشكل خطرا صحيا قد يترك آثارا طويلة الأمد على السكان.
وقالت راشيل كليتوس، مديرة السياسات في برنامج المناخ والطاقة باتحاد العلماء المعنيين، إن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل المصابين بأمراض تنفسية وكبار السن والأطفال، نظرا لضيق المجاري الهوائية لديهم.
وأضافت: "ليس من السهل أن يبقى الإنسان آمنا عندما يكون الهواء المحيط به مشبعا بهذه السموم"، واصفة الوضع بأنه كارثة صحية وبيئية محتملة.
كما أشار مرصد الصراع والبيئة، وهو منظمة غير ربحية مقرها بريطانيا، إلى أن سكانا وصفوا مشاهد تساقط هذه الأمطار بأنها "تشبه نهاية العالم".
بدوره، قال براين بيرغر، أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة فيرجينيا، إن المواد السامة المنبعثة من الحرائق قد تترك آثارا بيئية طويلة الأمد في طهران والمناطق المحيطة بها.
وأوضح أن هذه الملوثات قد تشمل أيضا ما يُعرف بـ"المواد الكيميائية الدائمة" أو PFAS، والتي يمكن أن توجد في مواد مثل مثبطات اللهب المستخدمة في المنشآت النفطية، وهي مواد قادرة على تلويث المياه الجوفية والانتقال عبر الهواء قبل أن تعود إلى الأرض مع الأمطار.
ومن المرجح أن يؤدي المطر الحمضي كذلك إلى تآكل المباني وتلوث التربة ومصادر المياه.
وفي هذا السياق، اعتبرت كليتوس أن استهداف منشآت النفط قد يُنظر إليه باعتباره شكلا من أشكال الحرب الكيميائية، نظرا لإدراك المهاجمين للمخاطر البيئية والصحية التي قد يتعرض لها المدنيون نتيجة قصف مثل هذه المنشآت.
-
Just in
-
16 :31
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت كونين وكفرا في بنت جبيل وكفرجوز وميفدون وشوكين ومدينة النبطية
-
16 :29
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران (Skynews) تتمة
-
16 :20
رويترز: بنك HSBC يغلق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر "لضمان سلامة العملاء والموظفين"
-
16 :18
وكالة الأنباء العمانية: إسقاط عدة مسيَّرات فيما أصابت أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة
-
16 :12
وكالة الأنباء العمانية: إسقاط عدة مسيَّرات فيما أصابت أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة
-
16 :06
ترامب لـ"أكسيوس": الحرب على إيران ستنتهي قريبًا وعندما أريد أن تنتهي فستنتهي
-
-
Other stories
-
-
-
اعتقال مواطن روسي خطط لهجمات مسيرات على طائرات عسكرية
-
إصابة ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا حتى الآن في الحرب مع إيران
-
مقتل 6 في حريق بحافلة سويسرية بعد إضرام أحد الركاب النار في نفسه
-
عثرت على إبستين ميتاً في زنزانته.. حارسة السجن تلقت أموالاً غامضة
-
إدارة ترمب: كلفة أول يومين للحرب على إيران 5.6 مليار دولار
-
كندا.. إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو ولا أنباء عن إصابات
-
بعد أنباء إصابته… نجل بزشكيان يكشف ما جرى مع مجتبى خامنئي
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة
-
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته
-
الميادين: حرس الثورة أطلق الموجة 37 من "وعد صادق 4" الأعنف منذ بدء الحرب
-
ويتكوف: دمرنا مراكز التخصيب الرئيسية في ثلاث منشآت بإيران
-
واشنطن بوست: مسيّرة أصابت مركزاً لوجستياً رئيسياً للدبلوماسيين الأميركيين في العراق
-
سكاي نيوز عربية: واشنطن تكشف عدد الأهداف التي ضربتها في إيران منذ بدء الحرب
-
رويترز: البحرية الأميركية تبلغ قطاع الشحن تعذّر مرافقة السفن إلى مضيق هرمز حالياً
-
السفير الايرلندي: تخصيص بلاده ٣ ملايين يورو للنازحين
-
الرئيس: كوريا الجنوبية لا تستطيع منع القوات الأمريكية من إعادة نشر أسلحتها
-
«الأطلسي» يجري تدريبات في القطب الشمالي تركز على جاهزية المدنيين
-
الديمقراطيون يهددون بعرقلة مجلس الشيوخ بسبب حرب إيران
-
تايوان: أمريكا لم تتواصل معنا بشأن نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط
-
ألمانيا تعلن سحب موظفي سفارتها في العراق مؤقتاً
-
-
Just in
-
16 :31
سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت كونين وكفرا في بنت جبيل وكفرجوز وميفدون وشوكين ومدينة النبطية
-
16 :29
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران (Skynews) تتمة
-
16 :20
رويترز: بنك HSBC يغلق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر "لضمان سلامة العملاء والموظفين"
-
16 :18
وكالة الأنباء العمانية: إسقاط عدة مسيَّرات فيما أصابت أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة
-
16 :12
وكالة الأنباء العمانية: إسقاط عدة مسيَّرات فيما أصابت أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة
-
16 :06
ترامب لـ"أكسيوس": الحرب على إيران ستنتهي قريبًا وعندما أريد أن تنتهي فستنتهي
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران
-
-
-
11 March 2026
-
اعتقال مواطن روسي خطط لهجمات مسيرات على طائرات عسكرية
-
-
-
11 March 2026
-
بالفيديو - النائب جورج عطالله: في هذه المرحلة على الجميع الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني ومن ينصحه عليه هو أن ينتصح ولا يتدخل فيما لا يعرف به
-
-
-
11 March 2026
-
سيميوني يحذر لاعبي أتلتيكو من التراخي أمام توتنهام إياباً
-
-
11 March 2026
-
“إفطار برلماني” يثير جدلاً سياسياً في تونس
-
-
11 March 2026
-
بالصور: مارون جال مع إخوة الصليب المقدس على مراكز الإيواء بالبقاع الغربي
-
-
-
11 March 2026
-
القبض على بريتني سبيرز للاشتباه في القيادة تحت تأثير الكحول
-
-
11 March 2026
-
إصابة ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا حتى الآن في الحرب مع إيران
-
-
-
11 March 2026
-
بيانٌ من "المالية"... ماذا جاء فيه؟
-
-
-
11 March 2026
-
"أبل" قد تطلق آيربودز ألترا بكاميرات وتحكم بالإيماءات الهوائية
-
-
11 March 2026