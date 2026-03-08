weather logo
نيويورك تايمز عن مسؤول أمني عراقي: سقط أمس السبت صاروخ داخل السفارة الأمريكية ببغداد وآخر على مشارفها و لم تسجل إصابات ولم يتضح من يقف وراءه

  • 08 March 2026
  • 1 min ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

