سكاي نيوز عربية: دويّ انفجار قرب السفارة الأميركية في أوسلو
08 March 2026
22 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أفادت الشرطة النرويجية في وقت مبكر من فجر الأحد بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأميركية في أوسلو.
وقالت شرطة أوسلو في بيان إنه لم يتضح بعد سبب الانفجار أو هوية المتورطين فيه.
وأضافت "الشرطة تتواصل مع السفارة، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات".
04 :35
رويترز عن وزير الخارجية الصيني: يجب على جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن
04 :33
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100% (الأنباء) تتمة
04 :23
وسائل إعلام إسرائيلية: القناة "i24": انتبهوا إلى كمية الصواريخ الاعتراضية التي أُطلقت فقط من "كريات شمونة" (الميادين)
04 :20
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات شرقي الرياض
04 :18
الحرس الثوري الإيراني: تعرض مقر الأميركيين في قاعدة عريفجان بالكويت لقصف بصواريخ موجهة بدقة من القوات البرية التابعة للحرس
04 :14
المقــاومة الإسلامية في لبنان: استهدفنا بصلية صاروخية تجمّعًا لآليّات الاحتلال في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
لاريجاني يعلن عن أسر جنود اميركيين!
بالفيديو: هجوم بمسيرة على برج في دبي!
رئيس مجلس الشورى الإيراني: "ستقابل هذه الجريمة الصارخة برد متناسب"!
بالفيديو: البحرين تقصف إيران؟!
«البناء»: ترامب عالق في هرمز والمخزون… ويستبدل إسقاط النظام بالاستسلام ثم يتراجع
أذربيجان تدّعي إحباط هجمات إيرانية على أراضيها
بالفيديو- الجيش الإيراني نشر مشاهد عن إطلاق صاروخ نحو حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"
بالفيديو - مُسيّرة تضرب فندق "أرجان روتانا" في أربيل والذي يتواجد فيه جنود أميركيين
الدفاع الإماراتية تعلن حصيلة الاعتداءات الايرانية على اراضيها
خامنئي رفض تسمية خليفته قبل استهدافه
تحقيق أمريكي يرجّح مسؤولية واشنطن عن قصف مدرسة بإيران
بعد تصويت الكونغرس.. هل أصبح ترمب بلا قيود في حربه على إيران؟
ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي بعد انتقادات بسبب إطلاق النار والإنفاق
4 أسئلة تكشف سبب تعطل الملاحة الجوية والبحرية في حروب 2026؟
وزارة العدل الأمريكية تنشر من ملفات إبستين سجلات استجواب امرأة وجهت اتهامات لترامب
خدعة "السبت اليهودي".. تفاصيل جديدة عن استهداف خامنئي بباليستي خرج لحافة الفضاء
ترامب يحدد البلد التالي له بعد إيران..
سكاي نيوز عربية: إسرائيل تدشن المرحلة الثانية بضرب بنى تحتية للنظام الإيراني
الأنباء الكويتية: نسبة الإشغال في الشقق المفروشة المسجلة في النقابة بلغت 100%
08 March 2026
-
إسرائيل تستهدف قادة بارزين تابعين للحرس الثوري في بيروت
08 March 2026
-
الميادين: حرس الثورة الإيراني يضرب مصفاة حيفا
08 March 2026
-
الرياض تحض طهران على الابتعاد عن الحسابات الخاطئة
08 March 2026
-
4 شهداء و10 إصابات في عدوان إسرائيلي على فندق "رامادا" في الروشة في بيروت
08 March 2026
-
سكاي نيوز عربية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على فندق ببيروت
08 March 2026
-
الميادين: 33 عملية للمقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع وقواعد وانتشار "جيش" الاحتلال
08 March 2026
-
بالصورة - غارة استهدفت شقة داخل فندق رمادا في الروشة
08 March 2026
-
لاريجاني يعلن عن أسر جنود اميركيين!
07 March 2026
-
افشال خطة تقدم لجيش العدو الإسرائيلي!
07 March 2026