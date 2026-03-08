سكاي نيوز عربية: أفادت ⁠الشرطة النرويجية في وقت مبكر من فجر الأحد بسماع دوي ‌انفجار ‌قوي بالقرب من السفارة الأميركية ‌في ‌أوسلو.



وقالت ⁠شرطة أوسلو في بيان ⁠إنه ‌لم يتضح ⁠بعد سبب ⁠الانفجار أو هوية المتورطين ⁠فيه.



وأضافت "الشرطة تتواصل مع السفارة، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات".